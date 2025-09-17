ಚಡಚಣ ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ; ದರೋಡೆಕೋರರ ಪತ್ತೆಗೆ 8 ತಂಡಗಳ ರಚನೆ; ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟವರಿಂದ ಗೋಳಾಟ!
ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 17, 2025 at 8:04 PM IST
ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಡಚಣ ಪಟ್ಟಣದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನುಗ್ಗಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವತ್ತು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ 8 ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಪಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಿನ್ನೆ (ಸೋಮವಾರ) ಸಂಜೆ ನಡೆದ ದರೋಡೆ ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ. ದರೋಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಚಡಚಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲೆಂದು ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 4:30ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಇನ್ನೇನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ತೆರಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ 4 ಜನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಿಂದ ಹೆದರಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ ಈ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಲಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಮುಚ್ಚುವ ಸಮಯ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದವು. ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದ ದರೋಡೆಕೋರರು, 1.4 ಕೋಟಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂದಾಜು 20 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣನವನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳುವಾದ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ನಗದು ಸೇರಿ 21.4 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರಿದ್ದ ದರೋಡೆಕೋರ ತಂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಚಾಕು ಹಾಗೂ ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುಲಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಪೊಲೀಸರು: ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 8 ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಕಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಂಗಳವೆಡೆ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಜಂತಿ ಬಳಿ ಈ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಪ್ಯಾಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕರ ಅಳಲು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಡಚಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಫ್ಟಿ ಲಾಕರ್ ತೆರೆದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುಲ್ಕ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಾಭರಣಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು? ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿನೋದ ಬಳಮಕರ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ 30 ತೊಲಾ ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ: ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಹಕರರಾದ ಸುಶೀಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ನಾನು ಸೇರಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಲಾಕರ್ ತೆರೆದು 30 ತೊಲಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನನ್ನ ಬಳಿ ಲಾಕರ್ ಇಂದು ಚಾವಿ ಇದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾವಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಲಾಕರ್ ತಗೆದು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಬಂಗಾರದ ಬೋರಮಾಳ, ಸಿಂಗಾರಿ ಸರ ಸೇರ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳತನವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನಗೆ ರಾತ್ರೀ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಾಕರ್ ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕ ಕೂಡ ಆದ ಬಸವರಾಜ್ ಅವಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ದರೋಡೆಯಿಂದ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪೊಲೀಸರು ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಕಳುವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ 4ರ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ 6-7ರ ವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಗ್ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಏಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯೋಜಿಸದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟು ಸಮಯ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾಕೆ ತೆರೆದಿದ್ದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದೆ ಏನು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
