ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸೂಚನೆ, ನಿಗದಿತ ದಿನವೇ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ: ಸಚಿವ ಲಾಡ್
ಇದು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 19, 2025 at 2:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗೊಂದಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದೇ ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಜಾತಿಪಟ್ಟ ಗೊಂದಲ ಸಂಬಂಧ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಜರುಗಿತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಗೊಂದಲ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. 331 ಜಾತಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಸಚಿವರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಜಾತಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸುವಂತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಹಲವರು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸಭೆ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗದ್ದಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ. ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಕಾಂತರಾಜು ವರದಿ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜಗಳ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿ, ಬಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಾತಿ ಒಡೆಯುವುದು, ಜಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ಸರ್ವೇ ಬಳಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು, ಅದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮುಂದೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೊಸದು ಹೇಗಾಯಿತು?. ಉಪ ಜಾತಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು. ಮಿಸ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಹೋಗಲಿ. ಧರ್ಮ ಬಿಟ್ಟವರು ನಾಳೆ ಘರ್ ವಾಪಸಿ ಆದ್ರೆ?. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಬಿಜೆಪಿ ಯೋಚಿಸಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಿಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನವೇನು?: ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯದವರು ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದರನ್ವಯ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಜೊತೆ ಹಿಂದೂ ಜಾತಿಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೊಂದಲ ಇದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇತರೆ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಿ. ಬಳಿಕ ಟ್ಯಾಬುಲೇಷನ್ ವೇಳೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ, ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
