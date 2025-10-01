ಸಾಲ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ: FB ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ದೂರು
ಮಹಿಳೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪರಿಚಯಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪಾಳ್ಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದ ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಆದ 32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವರೂಪ್ಗೌಡ ಮತ್ತು ಶೂಟ್ ಗಿರಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಣಿಗಲ್ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯು ಕುರುಬರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕುಣಿಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಗೌಡ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಸ್ವರೂಪ್ ಗೌಡ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 4.42 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ.
ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆ ವಾಪಸ್ ಹಣ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಪತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಭಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ, ಒಡವೆ ಅಡಮಾನ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತೆ 4.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 8.62 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸ್ವರೂಪ್ ಗೌಡ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ನಿಂದಿಸಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಣಕ್ಕೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು.
ಆಗ ಸ್ವರೂಪ್ ಗೌಡ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶೂಟ್ಗಿರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಶೂಟ್ ಗಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಡ. ಬೇಕಾದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂತರವೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೆ, ನಿನ್ನ ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶೂಟ್ ಗಿರಿ ಕೂಡ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಹಿಳೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
