ಬೆಂಗಳೂರು: ಬರ್ಗರ್ ಶಾಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಬೀಸಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯ ಕಿರಿಕ್ - CASE REGISTERED AGAINST MISCREANT

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಂಬೋ ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಗರ್ ಶಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ.

case-registered-against-miscreant-due-to-deadly-weapon-showing-in-burger-shop-at-bengaluru
ಬರ್ಗರ್ ಶಾಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಬೀಸಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯ ಅಟ್ಟಹಾಸ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 5:00 PM IST

1 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಂಬೋ ಕಿಂಗ್ ಬರ್ಗರ್ ಶಾಪ್​ಗೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಎಫ್ ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಸವನಗುಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಧಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರೆದುರೇ ಶಾಪ್​​ನ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ, ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಪುಂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬೆದರಿದ‌‌ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ಬಂಧನದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಆತ ಯಾರು, ಯಾಕಾಗಿ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಶಾಪ್​ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ‌ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿ.ಜಗಲಾಸರ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಬಸವನಗುಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿಯ ಡೆಸ್ಕ್​ ಗೆ ಆಯುಧದಿಂದ ಹೊಡೆದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

