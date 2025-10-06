ETV Bharat / state

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನೂರಾರು ಕಾರುಗಳನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ: 44 ಕಾರುಗಳು ಪತ್ತೆ, ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧ!

ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಆಸೆಗಾಗಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾಲೀಕರು ಆರೋಪಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆರೋಪಿ ಆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದವರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್​ ಹಾಕುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಪಿ.

CASE OF RENTING HUNDREDS OF CARS AND SELLING THEM AT A LOWER PRICE IN BALLARI
ಬಳ್ಳಾರಿ: ನೂರಾರು ಕಾರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ: 44 ಕಾರು ಪತ್ತೆ, ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದ ಶೋಧ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 6, 2025 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಳ್ಳಾರಿ: ನೂರಾರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 44 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಧನೂರು ಮೂಲದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಜಾಹಿದ್ ಬಾಷಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೋನು​ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತನ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೆಲವನ್ನು ಮಾರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಂಚನೆ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ನೂರಾರು ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ 44 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಹೇಳಿಕೆ (ETV Bharat)

ಆರೋಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಲ್ಲದೇ, ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ 103 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕನ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ, ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ವಂಚನೆ ಎಸೆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲಬಜಾರ್, ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಸದ್ಯ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರಾಕ್ ಮೂಲಕ 44 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮೋಸ ಹೋಗಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರು ಕಾರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಎಸ್​ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮನವಿ: "ಸುಮಾರು 103 ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಜಾಹಿದ್ ಬಾಷಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೋನು ಎನ್ನುವಾತ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಜನಗಳ ಹತ್ತಿರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರು ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹಣವೂ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಕೌಲಬಜಾರ್, ಬ್ರೂಸ್ ಪೇಟೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಕಡೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ 103 ಕಾರುಗಳ ಪೈಕಿ 44 ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಕಾರುಗಳು ಅಂದರೆ ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಯಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವರು ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಪರಾಧವೋ ಕಳ್ಳತನದ ಮಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಪರಾಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಲಟ್ಟಣಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಪತಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

BALLARIRENTING CARSCASE OF RENTING CARSಕಾರು ಬಾಡಿಗೆಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.