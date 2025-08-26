ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊರಳು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೀವೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವೇ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ತರುವ ಸೀಸಜನ್: ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವೇ ದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮತ್ಯಾವ ಸೀಜನ್ನಲ್ಲೂ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಸೀಜನ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವಾದರೇ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸೀಜನ್ದ್ದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು.
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ, ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ರಫ್ತು: ಗಣೇಶನಿಗಾಗಿ ಒಂದೆಳೆಯ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 25 ಎಳೆಗಳಿರುವ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 86ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ಕಂಪು ಹರಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರಾದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೆಗಳು ಸಹ ಗಣಪನ ಕೊರಳೇರಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು: ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಅವರು ಮಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಾದರೂ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಪಟವೇಗಾರ ತಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಮಾರಾಟಾದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಐದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದೇ ಇತರ 30 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಟವೇಗಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರು: ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೇ ಸಾಕು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಇವರ ಗ್ರಾಹಕರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಬಳಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ಚೆಂದದ ಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತಿರುವುದಾಗಿ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ವೇಳೆ ತಗೆದರೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಧಿಕ ದರವಿದ್ದರೂ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಂಪು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಲು ಸಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.
