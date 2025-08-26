ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಗಣೇಶನ ಕೊರಳೇರಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ - CARDAMOM GARLAND

ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಲು ಆಕರ್ಷಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read

ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊರಳು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೀವೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವೇ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ತರುವ ಸೀಸಜನ್: ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವೇ ದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮತ್ಯಾವ ಸೀಜನ್​ನಲ್ಲೂ​ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಸೀಜನ್‌ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವಾದರೇ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸೀಜನ್‌ದ್ದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು.

CARDAMOM GARLAND
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ (ETV Bharat)

ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

CARDAMOM GARLAND
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯ, ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ರಫ್ತು: ಗಣೇಶನಿಗಾಗಿ ಒಂದೆಳೆಯ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 25 ಎಳೆಗಳಿರುವ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 86ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ಕಂಪು ಹರಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರಾದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೆಗಳು ಸಹ ಗಣಪನ ಕೊರಳೇರಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ.

CARDAMOM GARLAND
ಬಗೆಬಗೆಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ (ETV Bharat)

ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು: ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಅವರು ಮಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಾದರೂ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಪಟವೇಗಾರ ತಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಮಾರಾಟಾದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್​ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಐದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದೇ ಇತರ 30 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

CARDAMOM GARLAND
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಪಟವೇಗಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರು: ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೇ ಸಾಕು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಇವರ ಗ್ರಾಹಕರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಬಳಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ಚೆಂದದ ಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತಿರುವುದಾಗಿ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ವೇಳೆ ತಗೆದರೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಧಿಕ ದರವಿದ್ದರೂ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಂಪು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಲು ಸಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌತಡ್ಕ ಗಣಪತಿ: 30 ಸಾವಿರ ಮೋದಕ, 12 ಸಾವಿರ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, 60 ಸಾವಿರ ಅಪ್ಪಕಜ್ಜಾಯ ಈ ಸಲದ ವಿಶೇಷ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೆಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಕಲಾಶಿಕ್ಷಕ

ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕೊರಳು ಅಲಂಕರಿಸುವ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತೀವೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಚೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಲಾವಿದರು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗುತ್ತವೆ.

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವೇ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ತರುವ ಸೀಸಜನ್: ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವೇ ದೊಡ್ಡ ಸೀಸನ್. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುವಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮತ್ಯಾವ ಸೀಜನ್​ನಲ್ಲೂ​ ಮಾರಾಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಳಿದ ಸೀಜನ್‌ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವಾದರೇ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸೀಜನ್‌ದ್ದೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು.

CARDAMOM GARLAND
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ (ETV Bharat)

ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೆ ಪುರುಸೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

CARDAMOM GARLAND
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯ, ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ರಫ್ತು: ಗಣೇಶನಿಗಾಗಿ ಒಂದೆಳೆಯ ಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 25 ಎಳೆಗಳಿರುವ ಮಾಲೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 86ನೇ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ಕಂಪು ಹರಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರಾದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾಲೆಗಳು ಸಹ ಗಣಪನ ಕೊರಳೇರಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿವೆ.

CARDAMOM GARLAND
ಬಗೆಬಗೆಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ (ETV Bharat)

ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬಗಳು: ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಅವರು ಮಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಾದರೂ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಪಟವೇಗಾರ ತಾಯಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಮಾರಾಟಾದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್​ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಐದು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲದೇ ಇತರ 30 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲಸ ನೀಡಿದ್ದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

CARDAMOM GARLAND
ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಪಟವೇಗಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಕರು: ಒಂದು ಬಾರಿ ಇವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದರೇ ಸಾಕು ಖಾಯಂ ಆಗಿ ಇವರ ಗ್ರಾಹಕರಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ. ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ್ ಬಳಿ ಮಾಲೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಇವರ ಚೆಂದದ ಮಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತಿರುವುದಾಗಿ ಫಕ್ಕೀರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಲೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರೇ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬದಲು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ ವೇಳೆ ತಗೆದರೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಧಿಕ ದರವಿದ್ದರೂ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ನೀಡಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಂದು ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕಂಪು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಲು ಸಹ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೌತಡ್ಕ ಗಣಪತಿ: 30 ಸಾವಿರ ಮೋದಕ, 12 ಸಾವಿರ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ, 60 ಸಾವಿರ ಅಪ್ಪಕಜ್ಜಾಯ ಈ ಸಲದ ವಿಶೇಷ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆವೆಮಣ್ಣಿನ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿವೃತ್ತ ಕಲಾಶಿಕ್ಷಕ

For All Latest Updates

TAGGED:

HAVERIಏಲಕ್ಕೆ ಮಾಲೆGANESH CHATURTHI 2025CARDAMOM GARLAND

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.