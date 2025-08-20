ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಂತರಿಕ ಆಡಿಟ್ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಎಸಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ (ಸಿಎಜಿ) ತಿಳಿಸಿದೆ.
2018ರಿಂದ 2023ರ ಅವಧಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್. ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಂಡಿಸಿದರು.
ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ನಂತರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯುವ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ, ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕೊಳೆಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 5.27 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಜಮಾವಣೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಂಡಳಿಯು 2007 ರಿಂದ 18.12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು 9,654 ದೋಷಪೂರಿತ ಚೆಕ್ಗಳು, ಡಿಮಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದೆ. ಈ ಚೆಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಿಎಜಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. 2018-19 ರಿಂದ 2022-23 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ತಗಳ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯಿಂದ 6.06 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮಂಡಳಿಯು ಉಪ ಕರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ, ಜಮೆ ಮಾಡುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಉಪ ಕರ ಮೊತ್ತ, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು ಜಮಾವಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಉಪ ಕರವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಲ್ಲ. 42,50,122 ನೋಂದಾಯಿತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಿಂದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೇವಾಸಿಂಧು ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಗುಮಾಸ್ತ, ನೇಕಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವೃತ್ತಿಯಂತಹ ಅನರ್ಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಲ್ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ, ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನೆರವು, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 25 ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಿಧನರಾದರೆ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
