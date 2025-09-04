ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ಕೇಂದ್ರದ ಎನ್ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕೋತಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿನೋಬನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಉಡುಗೂರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ನು ಎರಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು 18% ರಿಂದ 5% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ದೇವೇಗೌಡ ನಡೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ: ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಶೃಂಗಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ್ಯಾಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಸವಾಲಿನ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಡೆಯನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವುದು, ಅವರ ಆದರ್ಶ ನಡೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
GST ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕನಸಿನ ಕೂಸು: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕೂಸು. ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೋದಿ. ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ದುರಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತಾ ರಾಜ್ಯ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಯುಪಿಎ ಪ್ರಪಂಚದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಮೋದಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸದೆ, ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ನೀವು ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರದ ಭಾಗ: ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಿಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ದೇಶವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಸರಾಗೆ ಬಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಆಹ್ವಾನ ಸಿಎಂ ಸಣ್ಣತನ: ಭಾನು ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಕೂಡಗಿನ ದೀಪಾ ಬಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಸರಾಗೆ ಯಾಕೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಣ್ಣತನದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಯಶಸ್ವಿ: ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ದೂರದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದರೂ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಚಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ವಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅವರ ಬಿಜೆಪಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪರವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಸೌಜನ್ಯ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಮೀರ್ ಬೇಲ್ ರದ್ದತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ: ಸಮೀರ್ನ ಬೇಲ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿಸಿ ಆತನನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಂಜುನಾಥನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದವರು, ಮರುದಿನ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವಿರುದ್ದ ಭಾರಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಮೀರ್ ಎಂಬ ದೇಶದ್ರೋಹಿಯನ್ನು ಒದ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಬೋವಿ ನಿಗಮದ ಹಗರಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶಾಸಕರು 2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಟಿಎಂ ಅಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಪಾಹಪಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
