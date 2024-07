ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ವೃದ್ಧೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನದಿಗೆ ಜಿಗಿದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ - Bus driver tried to save old woman

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 21 hours ago

ವೃದ್ಧೆ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ನದಿಗೆ ಜಿಗಿದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ( ETV Bharat )