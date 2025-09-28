ETV Bharat / state

ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಬಂದ್

ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Burns-unit-closed-at-sanjeevini-chigateri-district-hospital
ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ಬಂದ್ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

September 28, 2025

Updated : September 28, 2025 at 3:04 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಜೀವಿನಿ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.‌ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅರಸಿ ಬರುವ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ರೋಗಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಟಗಾರ ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಸರ್ಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಘಟಕ ಬಂದ್: ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆ, ವಿಜಯನಗರ, ಹಾವೇರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಭಾಗದಿಂದ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 2011ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಘಟಕ ಇದೀಗ ಹಾಳು ಕೊಂಪೆಯಂತಾಗಿದೆ.

ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯರು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಎಂದು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್ಜನ್ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇಸ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿವೆ. ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ವಿಭಾಗದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಬೆಡ್‌ನ ವಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಶೇ.20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯವಾಗಿರುವ ರೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ನ್ ಕೇಸ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ಇಲ್ಲ" ಎಂದರು.

ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಆವರಗೆರೆ ವಾಸು ಎಂಬವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಚಿಗಟೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ‌ ಬಡವರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವ ಸರ್ಜನ್​​ವೊಬ್ಬರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಬೇಕು. ಘಟಕ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ ತೆರೆಯಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಸರ್ಜನ್ ನೇಮಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

