ಮಂಗಳೂರು ವೆನ್ಲಾಕ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗೆ 'ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್': ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು!

ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್​ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ​ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

MANGALURU WENLOCK HOSPITAL DAKSHINA KANNADA ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್
ವೆನ್ಲಾಕ್ ​ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 9:47 AM IST

2 Min Read

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವೆನ್ಲಾಕ್​​ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿದೆ. ನೂತನ ಸರ್ಜಿಕಲ್​ ಬ್ಲಾಕ್​​ ಆದ ಬಳಿಕ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಡ್​​ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್​​ ಮಾಡಲು ಕೊಂಚ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್​​​ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್' ಸೇವೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.

ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಐವನ್​ ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​ನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ಆಗಮಿಸುವ ರೋಗಿಗಳು, ಅಸೌಖ್ಯವಿರುವವರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರಳಲು‌‌ ಈ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

MANGALURU WENLOCK HOSPITAL DAKSHINA KANNADA ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್
ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ವಿಭಾಗ, ಹೊರರೋಗಿ ವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್​, ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್​, ಎಕ್ಸ್​ರೇ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ವಿವಿಧ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವೆಡೆಗೆ ವೀಲ್‌ ಚೇರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರಗಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

MANGALURU WENLOCK HOSPITAL DAKSHINA KANNADA ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್
ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು (ETV Bharat)

ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ: ಲಿಥಿಯನ್ ಈಯೋನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮಾದರಿಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಸಹಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಈ ಬಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರೋಗಿಯೊಬ್ಬ ಮಲಗಿ ಸಂಚರಿಸಲು, ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 400ರಿಂದ 500 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಹೊರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್​​ಚಾಲಿತ ಈ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಲ್ಲಿ, 45-50 ಕಿ.ಮೀ. ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ.

MANGALURU WENLOCK HOSPITAL DAKSHINA KANNADA ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್
ರೋಗಿಗಳ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಈ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲನೆಯದು. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು, ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಗ್ಗಿ ವಾಹನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಡಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, "ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಿರುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ಶಿಫ್ಟ್​ ಮಾಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಾಗ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಧಿಯಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲು‌ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

MANGALURU WENLOCK HOSPITAL DAKSHINA KANNADA ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್
ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಐವನ್​ ಡಿಸೋಜ, ''ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಗ್ಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಆದರೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾದ ಶಾಸಕ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿಕೆ: ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ

