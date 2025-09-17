ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಲು ಇಲ್ಲಿದೆ 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್'

ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೌಶಲ​ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಬ್ರಿಡ್ಜ್' ಕೋರ್ಸ್ (ETV Bharat)
September 17, 2025

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುವ ಅನೇಕರು ಸರಿಯಾದ ಕೌಶಲಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವರು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೌಶಲಗಳ​​ ಕೊರತೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕೌಶಲ​​ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ‌ ಕೋರ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ, ಕಲಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

"ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವುದು. ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಹುದ್ದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು.

"ಕೌಶಲ​ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟೈಪಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಮೇಲೂ ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ ಭೇಟಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತದೆ.‌ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಸಂತ ಹೋಬಳಿದಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಬಾಷ್​ನ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಬ​ ಹೆಸರಿನ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟ 18ರಿಂದ 27 ವರ್ಷದ ವಯೋಮಿತಿಯುಳ್ಳ ಯುವಕ/ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಠ, ತರಬೇತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ತನಕ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲೈಫ್ಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್​ನಲ್ಲಿ 25 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.‌ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದರೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಷ್​ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಸಂಘದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್​ನ ಟ್ರೈನರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್​ಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಮೂರು ಬ್ಯಾಚ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇ.98ರಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಾಟಾ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿವೆ. ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಕಂಪನಿಗಳು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸುವುದನ್ನು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲೆಯೇ ರೂಂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವವರು ಸಾಕಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.

ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಇಮೇಲ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು, ಟೈಪಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಲ್​ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವೆ. ನಾನೀಗ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಸ್.ಪ್ರಭು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಇನ್ನೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಖಿಲ ಎಸ್.ರೇವಣಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಮುಗಿಸಿ, ಎರಡು ವರ್ಷ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇಂಟರ್​ವ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಟೈಫಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ , ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೇ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ. ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಬುಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ.‌ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್​ಗೆ ನಾನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

"ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿವಿ (Curriculum Vitae)ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕಾರ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನುಭವ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಕೋರ್ಸ್​ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದರ್ಶನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು‌, ಲೇಟರ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು‌ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯ ಹೇಳಿ‌ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.‌ ನಮ್ಮಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ" ಎಂದರು.

