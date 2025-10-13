ETV Bharat / state

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?

ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತನದ ಕೋಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ?; -ಡಾ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಿಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಪತ್ತೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಗೆ? (ETV Bharat and IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 13, 2025 at 4:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ-ವಿನೋದ್ ಪುದು:

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ): ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​​​​ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ತನದ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​​ ಕೋಶಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಅಪರೂಪ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 13ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವು ಈ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷರೂ ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆ, ಜಾಗೃತಿ, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.

ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತನದ ಕೋಶಗಳಿವೆ: ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ರೋಗ ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪುರುಷರಿಗೂ ಸ್ತನದ ಕೋಶಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಯಾವುದೇ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ತಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪುರುಷರೂ ಸಹ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ETV Bharat)

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ?:

1. ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ:

  • ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಂಟು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಥವಾ ಸ್ರಾವ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು.
  • ಮಹಿಳೆಯರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ಋತುಚಕ್ರದ ನಂತರ, ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

2. ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ :

  • ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್:

  • 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

4. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು MRI:

  • ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಿನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಬಯಾಪ್ಸಿ:

  • ಗಂಟಿನ ಜೀವಕೋಶವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ

  • ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
  • ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ: ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ.
  • ಮದ್ಯಪಾನ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ ತ್ಯಜಿಸುವುದು: ಇವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮದ್ಯಪಾನ‌ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನ‌ ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಂಗಳೂರು ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಂಕಾಲಜಿ ( ಎಂಐಒ) ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಿಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ETV Bharat)

ಡಾ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಿಣಿರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿದೆ: "ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಇದು ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ. ನಾವು ಏನು ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು".

ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (ETV Bharat)

100 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸರಿಗೆ..: "ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಿಲೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 100 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು".

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ: "ಜನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕುಟುಂಬದ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಇರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ".

"ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತಡವಾಗಿ, ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್​ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಫಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸರಳ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು".

ಗಂಡಸರಿಗೂ ಜನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ: "ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಆಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗುಣಮುಖವಾಗಬಹುದು. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ/ತಂಗಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಗಂಡಸರಿಗೂ ಜನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕನಿಷ್ಠ ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮೂಲಕ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಗಾಯ್ನೆಕೋಮಾಸ್ಟಿಯಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿಯು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸೂಚನೆ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ".

"ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಣ್ಣ ಗಂಟು ಆಗಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಾಯ, ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ನೀರು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್​ಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಡಾ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಿಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BREAST CANCER TREATMENTBREAST CANCER DETECTIONDAKSHINA KANNADAಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್BREAST CANCER IN MEN

