ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ; ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಕಾದಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Netravati
ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ನೇತ್ರಾವತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 16, 2025 at 6:21 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕರಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಕರಡಿ ದಾಳಿ: ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಿಳೆ. ಗಾಯಾಳು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರು ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇ ಕೋಳಿ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಪತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‌ಎಂದಿನಂತೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರು ಪಕ್ಕದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕರಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ತಾಯಿ ಕರಡಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಆಗ ಕರಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಿ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕರಡಿ ಜೊತೆ ಹೋರಾಡಿದ ಮಹಿಳೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಕೆಲಕಾಲ ಕರಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಿದ ನೇತ್ರಾವತಿ: ಹೌದು, ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕರಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಾದಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರಡಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗ್ತಿದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಗಾಯದಲ್ಲೇ ನೇತ್ರಾವತಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಗಿಡ ಮರ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕರಡಿಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕರಡಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿ, ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ರಸ್ತೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಾಯಿ ಹುಡುಕಾಟದ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮಗಳು: ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದಾಗ ಚೆಂಬು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹುಡುಕುತ್ತ ತೆರಳಿದಾಗ ಮಗಳು ನೇತ್ರಾವತಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆತಂದು ಮಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿ, ಮಗಳ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಾಳು ನೇತ್ರಾವತಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.‌

ಈ ಕುರಿತು ಗಾಯಾಳು ನೇತ್ರಾವತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಗೋಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೋಳಿ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಎರಡು ಪುಟ್ಟ ಕರಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಕರಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾನು ಒಂಬ್ಬಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಕೂಗಿದ್ರು ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕರಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಮುಖ ಕೀಳುತ್ತದೆಂದು ಮರೆಯಾದಾಗ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಓಡತೊಡಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ದೇವರಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದೇನೆ: ಈ ಕುರಿತು ನೇತ್ರಾವತಿ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಡಲು ತೆರಳಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇತ್ತು, ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ತೆರಳಿದಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಚೆಂಬು ಕಂಡು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯಾಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಮಗಳು ಕಂಡಳು. ಕೈ-ಮೈಯಿಂದ ರಕ್ತ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕರಡಿ ಎಳೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಮ್ಮ ಎಂದು ಕೂಗಿದಾಗ ತೆರಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆತಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಳಿಕ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಗಾಯವಾದ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬರಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

