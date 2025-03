ETV Bharat / state

ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರದೊಳಗೆ 84,246 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆದ ಬಾಲಕ: ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ - INDIA BOOK OF RECORDS

ಹೀಗೆ 4*3 ಅಡಿ ಗಾತ್ರದ ಬಿಳಿ ದಪ್ಪದ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ 1400 ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 84,246 ಸಂಖ್ಯೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಷರದ ಬದಲಿಗೆ ನಂಬರ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಎರಡು ಗಂಟೆಯಂತೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈತನಿಗೆ YOUNGEST TO DEPLICTALL BHAGVAD GITA SHLOKAS ON AN IMAGE OF SUDARSHANA CHAKRA ಎಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಜನನ್ ಮತ್ತಡ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು

ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಜನನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಎಲ್​​ಸಿಯ ಸಿಲಬಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್​​ಎಸ್​​ಎಲ್​​ಸಿಯ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್​​ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಸ್ವರೂಪದ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಎಸ್​​ಎಲ್​ಸಿ ಸಿಲಬಸ್​ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು

ಜನನ್​ ದೇಶದ 784 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೂರು ರಬ್ಬರ್ ಬಾಲ್​​ಗಳನ್ನು ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಬೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮಿಮಿಕ್ರಿ, ಸ್ವರೂಪ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಗಳು, ತ್ರಯೋದಶ ಅವಧಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಜನನ್ ಮತ್ತಡ್ಕ

ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲು : ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ ಎಂದೆನಿಸಿತು. ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್​ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡುವುದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎನಿಸಿತು. ನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಬಾರದು ಎನಿಸಿತು. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಜನನ್ ಮತ್ತಡ್ಕ

''ಜನನ್​ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವನ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಜನನ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ತಾಯಿ ಭವಾನಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಾಲ್​​ಗಳನ್ನು ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಜನನ್

ಈಗಾಗಲೇ 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸ್ವರೂಪ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗೋಪಾಡ್ಕರ್, 'ಜನನ್ ಮಿತ್ತಡ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆಯುವುದು. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಆತನ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.

