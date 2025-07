ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು : ಮೋದಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದರೆ I Am Hopeful About it ಎಂದು ಬೂಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಲೇಖಕಿ ಬಾನು ಮುಸ್ತಾಕ್‌ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದು ನಗರದ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಭ್ರಮ, ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಅದೇ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ಕನ್ನಡಗರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮನದುಂಬಿದ ವಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂದು ವರ್ಗಿಕರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ : ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಮಹಿಳಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಹಿಳೆ ಸಹ ಮನುಷ್ಯಳು ಎಂದು ಹೇಳಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಅಂತರ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.