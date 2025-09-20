ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಶವ ಪತ್ತೆ; ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮೃತ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 2:52 PM IST
ಕಲಬುರಗಿ: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ 20 ವರ್ಷದ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಎಂಬ ಯುವತಿಯು ಗುರುವಾರ ಸೇಡಂ ತಾಲೂಕಿನ ಮಳಖೇಡ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಡ್ಡೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆರ್ಸಿಎಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಶವವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಶವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ (20) ಎಂಬ ಯುವತಿಯದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮೃತ ಯುವತಿಯ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಶವದ ಗುರುತು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ದೂರು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೇ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ತಂದೆ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಳಖೇಡದ ಮೂಲದವರಾದ ಮೃತ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ದ್ವಿತಿಯ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸೆ. 11 ರಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ರಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗುರುವಾರ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ಅವರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ತನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವನಿಗೆ ಶಶಿಧರ್, ಪ್ರಮೋದ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ದೂರಿನಡಿ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯ ಸಹೋದರ ವಿನೋದ್ ಎಂಬುವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಖಾಯಂ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ (ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ) ಎಂದು ತಿಳಿದು ಮೃತ ವಿನೋದ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಷಮ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಸಹ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಿಮ್ಮಂದಲೇ ವಿನೋದ್ಗೆ ಖಾಯಂ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಆತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಕೊಂಡ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ಆಗಾಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೈಷಮ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಚನ್ನವೀರಪ್ಪ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಂದಿನಂತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಸೆ.11 ರಂದು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಸಹೋದರಿ ಕಿರಾಣಿ ತರಲು ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತಡರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಕೆಯ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ 8 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ದೇಹ ಕೊಳೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಯ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಕರೆದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರ ಹಾಗೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಳಿಕ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುವುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀಯ ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದಂತೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಏಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
