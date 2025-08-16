ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಮಲ್ಲೇಶನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಾರಣ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ, ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Published : August 16, 2025 at 9:43 AM IST

ಹಾವೇರಿ: ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ತಾಲೂಕು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿನ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳಿರುವ ಅಭಯಾರಣ್ಯ. ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಜೊತೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ‌. ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಫಾರಿಗೆ ಒತ್ತು ಹಾಗೇ, ಅರೇ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೇಶನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬೈಕ್​​ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಲು ಶಾಸಕ ಕೋಳಿವಾಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದ ಮಿನಿವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದಿನ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ ಪಾಕ್​​ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ T55 ಟ್ಯಾಂಕರ್​ನ್ನು ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಶಾಸಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕೋಳಿವಾಡ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಪಿಕೆಕೆಯ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿಯ ವಿಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ದೋಣಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೋಟಿಂಗ್​ಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.‌ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 30 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಜಿಂಕೆ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗ, ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಫಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ಸುಂದರವಾದ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಜಿಂಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಎಂಜಾಯ್​ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ‌ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೇಶನ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿನ ಚಾರಣ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಬಾತಿ ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಸ್ಪರ್ಶ: ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಬಾತಿ ಕೆರೆಗೂ ಟೂರಿಸಂ ಟಚ್​ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 15 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ದೂಡ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕೆರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 73 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾವಣಗೆರೆ - ಹರಿಹರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಅಂಡ್​ ಟೂರಿಸಂ ಫೇರ್​: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಸತತ 2ನೇ ಸಲ 'ಬೆಸ್ಟ್​ ಬೂತ್​ ಡೆಕೋರೇಷನ್​ ಅವಾರ್ಡ್​'

