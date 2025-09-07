ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ: ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಭಾಗಿ

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ (ETV Bharat)
Published : September 7, 2025 at 4:31 PM IST

ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಣೇಶ ಸಮಿತಿಗಳು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಈ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಹಾವೇರಿಯ ಏಲಕ್ಕಿ ಓಣಿಯ ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿಯವರು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾವೇರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಓಣಿ ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿ 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಬಣ್ಣದಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿನವರುದ್ರ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಲಗಣ್ಣನವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ (ETV Bharat)

ಗಣೇಶ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಹರಸೂರು ಬಣ್ಣದಮಠದ ಅಭಿನವರುದ್ರ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಶ್ರೀಗಳು ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಣ್ಣದಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿನವರುದ್ರ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಿತಿ ಈ ವರ್ಷ ಸಮಾಜಿಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಇತರ ಸಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರು (ETV Bharat)

'ಹೆರಿಗೆ, ಅಪಘಾತ, ಥಲೇಸ್ಮಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ ರಕ್ತ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದವರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಅಂದರೆ ಪಟಾಕಿ, ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ ಗುಲಾಲು ಎರಚಿ ಡಿಜೆ ಸಾಂಗ್​​ಗೆ ಕುಣಿಯುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಹ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹರಸೂರುಮಠ ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಯುವಕರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಲಗಣ್ಣನವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ವರ್ಷ ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿ ಹಾವೇರಿ ಕಾ ಮಹಾರಾಜ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಸುಭಾಶ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿಕಾ ರಾಜಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಕಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಗಣೇಶ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರು ಇರುವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಎಡಗಡೆ ಕೌರವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ, ಬಲಗಡೆ ಪಾಂಡವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು‌. ಈಗ ಯುವಕರು ಗಣೇಶ ಪೂಜೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಮಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ನೂರಾರು ಯುವಕರು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗಣೇಶೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

'ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಹಾಗೂ ಡಿಜೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಯುವಕರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ತಾವು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದ ಜೊತೆಗೆ ನೇತ್ರಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಪತ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾದರಿ ಗಜಾನನ ಸಮಿತಿ ಆಗಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಗಣೇಶ ನಿಮಜ್ಜನ: ವಾದ್ಯ ಮೇಳ, ಪೊಲೀಸ್​ ಬಂದೋಬಸ್ತ್​ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ವಿದಾಯ

