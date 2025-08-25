ETV Bharat / state

ಮೈಸೂರು: ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರಕ್ತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ - BLOOD DONATION AWARENESS

ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು.

MYSURU ಜೀವದಾರ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು GANESH CHATURTHI 2025 ರಕ್ತದಾನ ಜಾಗೃತಿ
ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರಕ್ತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 25, 2025 at 2:30 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ರಕ್ತದಾನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾರಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಜೀವದಾರ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಕಲಾವಿದ ಲೋಹಿತ್​ ಅವರು ಕರಪತ್ರ ಹಂಚುತ್ತಾ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ವಾಹನ ಸವಾರರೆದುರು ನಾಮಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರಕ್ತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)

ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಗೌರಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ‌. ರಕ್ತದಾನ ಮಹಾದಾನ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ನೀಡುವ ರಕ್ತದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಯುವಪೀಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜೀವದಾರ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಜೀವದಾರ ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗಿರೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನದ ಅರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ರಾಮನಗರ ಸರ್ಕಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕರಪತ್ರ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ. ರಕ್ತದಾನ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ರಕ್ತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚುತ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸೋಣ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಕ್ತದ ಅಭಾವವಿದೆ. ಆ ಅಭಾವವನ್ನು ನೀಗಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ರಕ್ತದ ಅರಿವು ಮೂಡಬೇಕು" ಎಂದರು.

ಗಣಪತಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ರಕ್ತದಾನದ ಜಾಗೃತಿ (ETV Bharat)

"ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿ. ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರಕ್ತದಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸಿಗ್ನಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಗಣೇಶನ ವೇಷಧಾರಿ ರೋಹಿತ್​ ಹೇಳಿದರು.

