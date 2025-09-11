ETV Bharat / state

ರಾಯಚೂರು: ಹೊಸ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಂಧರು; ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು

ಅಂಧ ದಂಪತಿ ನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಂಧ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 7:22 PM IST

ರಾಯಚೂರು : ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ವಿವಾಹ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಧುವಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಧುವೇ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದಾಗ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಪರೂಪದ ವಿವಾಹದ ಆರತಕ್ಷತೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ದಿವ್ಯಾಂಗರ ಶುಭ ವಿವಾಹ: ನವದಂಪತಿಯ ಹೆಸರು ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದವರು. ರಂಗಪ್ಪ ರಾಯಚೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯವರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯಸ್ಥರೂ ಅಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಈಗ ಈ ಅಂಧ ದಂಪತಿ ನವ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಅಂಧ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ರಂಗಪ್ಪ ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ವಧುವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು, ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಯಾರಾದರೂ ವಿವಾಹ ಆಗುವವರು ಇದ್ದರೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಹತ್ತಿರ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅವರು ರಂಗಪ್ಪನ ಸ್ವವಿವರದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಂಗಪ್ಪ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಮೂಲದ ನಾಗರಾಜು ಎಂಬುವವರ ಬಳಿ ವರ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಕೇಳಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಾಗರಾಜು ಅವರು ಕೋಲಾರದ ಮಾಲೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ವಧುವಿನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಇಬ್ಬರ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ ನಾಗರಾಜು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂಧರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಧ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಅತಿಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಇವರ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ರಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದ ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಸಣ್ಣ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಂಧರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮದುವೆಗೆ ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಹಾಪೌರರಾದ ನರಸಮ್ಮ ನರಸಿಂಗಲು, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ಜಯಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನವದಂಪತಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಶುಭಕೋರಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ಅಲ್ಲದೇ, ಅಂಧರ ಮದುವೆ ಅಂತ ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಪರೂಪದ ಅಂಧರ ಮದುವೆ ನೋಡಿ ಸಂತಸ ಪಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ವರ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಗಾಬರಿಪಡಬಾರದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಧರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕರುಣೆ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಧ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಸವಿಯುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ವರ ನಮಗೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿ, ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಶೆಡ್​ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲು ಮುಂದಾದಾಗ ನಾವು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಚಿವ ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ ಜಯಣ್ಣ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

