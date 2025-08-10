Essay Contest 2025

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಾಟ: ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ - ARKAVATI

ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಡಾ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Arkavati River Basin Lakes Conservation Forum activists
ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2025 at 9:45 PM IST

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ (ಬೆಂಗಳೂರು) : ಕೆರೆ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ನೀರು ವಿಷವಾಗಿದೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 17 ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದಂದು ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರು ಕೆರೆ ಏರಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಅವರು, "ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸೇವಿಸುವ ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಶುದ್ಧ ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದುಃಖದ ವಿಷಯ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಹೋರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ್ವದ ಮೇಲೆ ಗೌರವವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ಆಂಜಿನಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅರ್ಕಾವತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಪಂಚಾಯಿತಿಯ 36 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ 34 ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳ ನೀರು ಬಳಕೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನೀರು ಬಂದಿದೆ, ಇಂತಹ ವಿಷದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬದುಕಲು ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅನಂತರ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೆವು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವೂ ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ STP ಘಟಕ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. 2 ವರ್ಷವಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಜಮೀನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹೋರಾಟಗಾರರ ಒತ್ತಾಯಗಳು:

1. ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಮಾಡಬೇಕು.
3. ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿಕ್ಕತುಮಕೂರು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ STP ಘಟಕ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು.
4. ಬೇರೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನೀರು ಕೊಡುವುದನ್ನ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು.
5. ರಾಸಾಯನಿಕ ನೀರು ಬಿಡುವ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.

