ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಹೆಸರಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ, ಆದರೆ..: ವಿಜಯೇಂದ್ರ
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಸವ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡುವ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2025 at 2:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ಹೆಸರಿಡೋದು ಸ್ವಾಗತ. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಕೂಗು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೀರಶೈವ, ಲಿಂಗಾಯತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಕೂಗು ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ?. ಇದರ ನಡುವೆ ಸಮಾಜ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತುರವೇಕೆ?. ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡಾ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ, ಸಿಎಂಗೆ 15 ದಿನದಲ್ಲೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆತುರ ಏಕಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಬಸವ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಫೋಟೋ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲು ಹೊರಟರು ಎಂದ ಅವರು, ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಒಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಿಎಲ್ಎ-1 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಎಲ್ಎ-1 ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಪ್ರತೀ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬಿಎಲ್ಎ-1ಗಳು ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಬಿಎಲ್ಎ-1 ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೋಟ್ ಚೋರಿ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪರ ಬಿಜೆಪಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಓಂ ಪಾಠಕ್, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಬಿಎಲ್ಎ-1ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
