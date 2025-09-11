ETV Bharat / state

ನಾನು ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ: ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮದ್ದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

September 11, 2025

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕುರಿತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

''ಒಂದು ಕೇಸಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರಲ್ಲ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಕೇಸೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು 14ನೇ ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ನಾನು ಜನಪರ, ಹಿಂದೂ ಪರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನೆ ಮದ್ದೂರನಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್​ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದವರು ಯಾರು..? ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಉಗಿದ್ರೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ..? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?, ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಡಿಜೆ ಹಳ್ಳಿ, ಕೆಜೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಊರು, ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನೇ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸಿ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದಿದ್ದು ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷನ್​ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳು ದ್ವೇಷವನ್ನೇ ಬಿತ್ತುತ್ತವೆ. ಅದು ಪ್ರಚೋದನೆ, ಈ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಆಗ ಶಾಂತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಾಗಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಪೆಟ್ರೂಲ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮದ್ದೂರಿನ ಮಾದರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ರೆ ಮದ್ದೂರಿನ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೂಗ್ತು. ಕಲ್ಲೆಸೆದವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದವರ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕೆ.ಜೆ. ಹಳ್ಳಿ ಡಿಜೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಸುಟ್ಟವರ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲಿನ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ? ಇದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮದ್ದೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ವೈರತ್ವ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

