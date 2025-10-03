ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕೆಳ ವರ್ಗದವರು ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಗಣತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 3, 2025 at 6:28 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೆಳವರ್ಗದವರು ಮೇಲೆ ಬರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಣತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗಣತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಯ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಎಂದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಜಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಗಣತಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಚ್ಚಾ : ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ತಂದಿದ್ದೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಈಗ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ವಿಚಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇನ್ನೂ ಬಚ್ಚಾ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂದರು. ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ, ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ಗಣತಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಗಣತಿಯಲ್ಲಿ 1.50 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗಣತಿಗೆ ಮೊದಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಟವರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟವರ್ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಚಾಯಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿಗಳು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅದಾನಿ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಇವರಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಶೇ.63.4 ರಷ್ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣತಿ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 56% ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ನಡೆದಿದೆ. ಉಳಿದ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ರಷ್ಟು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 56%, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ 70%, ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ 54%, ಸೊರಬದಲ್ಲಿ 77%, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 57%, ಸಾಗರದಲ್ಲಿ 62% ರಷ್ಟು ಗಣತಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ : ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಚ್ಚಾ, ಗಣತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಟಿಂಗರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೇರಿ ಇತರರಿದ್ದರು.
