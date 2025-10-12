ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ RSS ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೆ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌಂಟರ್
ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೆ ಪೊಟೋ ಹಾಕಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಜಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪೊಟೋ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವಿಷ ಕಾರುತ್ತೀರಿ?. ಇಂದು ನೀವು ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷ ಕಾರುತ್ತಾ ಸಂಘದ ಚಟುವಟಿಕೆ "ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗವಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘದ ಸಮರಸತಾ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ?. ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸ ತಿಳಿದು ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಸೇವಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಕ್ಕರ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿರೋರರನ್ನು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಂದವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರನ್ನೇ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಸ್ಮ ಆಗೋಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದುಬಿಡಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಯೂ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜಾಗ, ನಾನೇ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಧಮ್, ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ಇಂತಹ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಹೆದರಲ್ಲ. ನೆಹರು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹೆದರಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇರೋ ಆನೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಬಂದು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತದಾ?. ಇನ್ಮೊಂದು ಜನ್ಮ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದರೂ, ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ, ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬ ಬಂದರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಜುಜುಬಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಬಹಳ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ-ಜೋಷಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಷಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಈ ಜುಜುಬಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಬಹಳ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರೆಸೆಸ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೆಹರು ಅವರೂ ಗುಡುಗಿದ್ರು, ಅವರೇ ಹೋದ್ರು. ದೇಶದ 65% ಜನ ಸಂಘದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರ ಜುಜುಬಿ ಧಮಕಿಗೆ ಹೆದರಲ್ಲ. ಪಿಎಫ್ಐ ಜತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಹಮತ ಇದೆ. ದೇಶ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಿದ ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಇಷ್ಟ. ಯಾರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
