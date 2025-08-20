ETV Bharat / state

ಕೆರೆಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮರುನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ

ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆರೆಗಳ ಗಾತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮರುನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಯು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ (ETV Bharat)
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೆರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ವಿವಾದಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕವು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಭಾತ್ಯಾಗದ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು.‌

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ದ ಏಕರೂಪದ 30 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೆರೆಗಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 30 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಬಿಡಲು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆ, ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಕೆರೆ ಬಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕೆರೆಯ ಗಾತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ಗುಂಟೆವರೆಗೆ 0 ಮೀಟರ್‌, 5 ಗುಂಟೆಯಿಂದ 1 ಎಕರೆಯವರೆಗೆ 3 ಮೀಟರ್‌, 1-10 ಎಕರೆಯವರೆಗೆ 6 ಮೀಟರ್‌, 10-25 ಎಕರೆಯವರೆಗೆ 12 ಮೀಟರ್‌, 25 -100 ಎಕರೆಯವರೆಗೆ 24 ಮೀಟರ್‌ ಮತ್ತು 100 ಎಕರೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ 30 ಮೀಟರ್‌ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧ: ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತ, ''ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಏಟು ಬೀಳಲಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಬಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆರೆ ಒತ್ತುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಏಕರೂಪ 30 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಸದನ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ'' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತಾಯ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕೆ ಅಂಗೀಕಾರವಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸಭಾತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.

ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರ: ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧೇಯಕ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಅಂತರ್ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಈ ವಿಧೇಯಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ತೋಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಖಾಸಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ನೀರು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಎನ್ಓಸಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಎನ್ಓಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದರೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನೂ ಕೆಲ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿವಿಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಮಕರಣ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇನ್ಮುಂದೆ ಡಾ. ಮನಮೋಹನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿವಿಗೆ ಡಾ.ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿವಿ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ವಿಧೇಯಕದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ‌ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ''ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ. 300-400 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವಿವಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೆಸರು ಇಡಿ. ಹಳೆಯ ವಿವಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ಹೊಸ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ನೆಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ತುಮಕೂರು ವಿವಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೆಸರು ಇಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

