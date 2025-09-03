ಶಿವಮೊಗ್ಗ: "ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ನಾನು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೊರಬರಲಿದೆ" ಎಂದು ಭೋವಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್. ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾನೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಐ ಬಳಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಅವರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುವ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡಿದರು.
ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ - ರವಿ ಕುಮಾರ್: "ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದರು ನಾನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಿಎಂ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ತರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾಳೆ ನಾಡಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ: "ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ನಾಳೆ ಅಥವಾ ನಾಡಿದ್ದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮುಜುಗರ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷ ಏನೇ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ, "ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನಡೆಸಿರುವ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ದೇವಿ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
