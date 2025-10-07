ETV Bharat / state

ಭೂ ತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ; ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಣೆ

ಮಲೆನಾಡಿನ ರೈತರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿ ಸಂಭ್ರಮ - ಸಡಗರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಆಚರಿಸಿದರು.

BHOOMI HUNNIME
ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ETV Bharat)
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಲೆನಾಡು ಅಂದ್ರೇನೇ ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿಜಯದಶಮಿಯ ನಂತರ ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂತಲೂ, ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಗೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹಬ್ಬ. ಹೊಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ, ಬಿತ್ತಿ, ಬೆಳೆದು, ಕಟಾವು ಮಾಡಿ, ಭೂಮಿಯಿಂದಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವ ರೈತರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಸಲಹು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತರಹೇವಾರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೇ ಈ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಮಲೆನಾಡ ಜನರು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಕೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ನೀರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸಲಹು ಎಂದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು. ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಾವು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಕಳಶದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಈ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಲೆನಾಡ ಜನರು ತಯಾರಿಸುವ ಮರದ ಬುಟ್ಟಿಯಂತು ನೋಡಲು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ETV Bharat)

ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸಂಭ್ರಮ: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಡಗರ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಳು ತೆನೆಯೊಡೆದು ಪೈರಾದಾಗ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ರೈತರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಪೈರಿನ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪರ ಹಾಕಿ, ಬಾಳೆಕಂಬ ಕಟ್ಟಿ, ಹೂವಿನಿಂದ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇಂದಿನ ಪೂಜೆಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ತಯಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಮಹಿಳೆಯರು ನಿದ್ರಿಸದೆ ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಗೆಬಗೆಯ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ, ದನ ಕರುಗಳು, ಇಲಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು.. ಹೀಗೆ ರೈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಡೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಮೀನು, ತೋಟದ ಸುತ್ತ ಜಾನಪದ ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತಾ ಎರಚಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಸ್ವಾತಿ ಜಯಂತ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ಜು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಶಿರಸಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯದಶಮಿಯ ನಂತರ ಬರುವ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ವರ್ಷವಿಡೀ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಪೈರೊಡೆದು ನಿಂತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

"ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ. ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಎಡೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ, ದನಕರುಗಳಿಗೆ, ಇಲಿಗೆ, ಕಾಗೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಎಡೆಯಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ರೈತನ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಬ್ಬ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೈತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೂ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ರೈತ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಬೆಳೆ ತೆನೆ ಒಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆನೆಯೊಡೆದ ಪೈರಿಗೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದಂತೆ ಭೂಮಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸಿದರು.

