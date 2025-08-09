Essay Contest 2025

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಕೆ - FLAG DEMAND DECREASED

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 9, 2025 at 7:13 PM IST

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ : ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಪೂರೈಸುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 49 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದೆ.

2022ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹ‌ರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ-2002'ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ 2023-24 ಹಾಗೂ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಖಾದಿಧ್ವಜಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಈವರೆಗೆ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್ ಹಾಗೂ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಛತ್ತೀಸಗಢ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಖಾದಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಡಚಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಈ‌ ಕುರಿತಂತೆ ಬೆಂಗೇರಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾದಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಪತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, 'ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 'ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಗೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ 2 ರಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ 49 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಗಸ್ಟ್ 6ರ ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶವಾಗಿದೆ‌. ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಅಂಗೀಕಾರವಾದ ನಂತರ ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು‌. ಅರಳೆ ಖಾದಿ, ರೇಷ್ಮೆ ‌ಖಾದಿ, ಉಲನ್ ಖಾದಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ‌ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳು ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಖಾದಿ, ರೇಷ್ಮೆ, ಉಲನ್ ಧ್ವಜದ ಬದಲಿಗೆ ಮಸಿನ್ ಮೆಡ್ ಪಾಲಿ ವಸ್ತ್ರದ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಟೆರಿಕಾಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗೇರಿ ಖಾದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡದಂತೆ 18 ಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ‌. ಕೈಯಿಂದ ನೇಯ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸವಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಧ್ವಜ ‌ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಧ್ವಜ (ETV Bharat)

2020-21ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್​​ನಿಂದ ಒಂದುವರೆ ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 2022-23 ರಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ 4.28 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1.80 ಕೋಟಿವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ‌ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ 49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 2000 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೂಲುವುದು, ನೇಯುವುದು, ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಯೂನಿಟ್​​ನಲ್ಲಿ 80 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ‌ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 1957 ರಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಖಾದಿ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

'ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬಹುದು. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ಮಿಲ್ ಮೆಡ್, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಧ್ವಜ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆ, ರೇಷ್ಮೆ, ಉಲನ್ ಹಾಗೂ ಅರಳೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಧ್ವಜ ಬಳಸಬೇಕು ‌ಎಂಬ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಖಾದಿ ಧ್ವಜ (ETV Bharat)

ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹರ ಘರ್ ತಿರಂಗ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಬಿಐಎಸ್ ಮಾನದಂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಧ್ವಜ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ‌. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಧ್ವಜ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಖಾದಿ ಧ್ವಜಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಧ್ವಜ ಮಾರಾಟವಾಗದೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿವೆ. ಜೂನ್​​ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್​​ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಧ್ವಜ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. 9 ವಿವಿಧ ಅಳತೆಯ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಳವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ಧ್ವಜ ಸಂಹಿತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ‌ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿ, ಖಾದಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಧ್ವಜ ಬಳಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಖಾದಿ ತಯಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಧ್ವಜ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಖಾದಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ‌. ಹೀಗಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಧ್ವಜ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 250 ರೂಪಾಯಿಂದ ₹30,150 ರವರೆಗೆ ಧ್ವಜಗಳ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ರಿಂದ 12 ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜಗಳಿಗೆ (21x14 ಅಡಿ) ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನರಗುಂದ ಗುಡ್ಡ, ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯು ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 3x2 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಧ್ವಜಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಧ್ವಜವನ್ನು ಮಡಚಿಡುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
ವರ್ಷ ಮಾರಾಟವಾದ ಧ್ವಜ ಮೊತ್ತ (ಕೋಟಿ)
2020-21 162901.15 ಕೋಟಿ
2021-22 20171 2.5 ಕೋಟಿ
2022-23 288504.28 ಕೋಟಿ
2023-24 18,6142.26 ಕೋಟಿ
2024-25 12,92221.8 ಕೋಟಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರ ಬೆಳಗಲಿವೆ ಎಲ್​​ಇಡಿ ದೀಪಗಳು: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ‌ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ - LED LIGHTS

