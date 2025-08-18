ETV Bharat / state

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ; ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕೊಂಚ ರಿಲೀಫ್​ - HEBBAL FLYOVER EXTENSION OPENS

ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದತ್ತ ಸಾಗುವ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.

Bengaluru’s Long-Pending Hebbal Flyover Extension Ready, BBMP Plans More Measures Ahead
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ದೀರ್ಘದ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ನೂತನ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈ ನೂತನ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿದಾಗಿ ಕೆಆರ್​ ಪುರಂ ಹಾಗೂ ನಾಗವಾರದಿಂದ ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

Bengaluru’s Long-Pending Hebbal Flyover Extension Ready, BBMP Plans More Measures Ahead
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)

94 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 500-700 ಮೀಟರ್​ನ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು 31 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 180 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದರು.

Bengaluru’s Long-Pending Hebbal Flyover Extension Ready, BBMP Plans More Measures Ahead
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)

ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್​ಪಾಸ್​ ಬಳಿ ಈ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರಗಳು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ: ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆರ್​ಟಿನಗರ, ಜಯಮಹಲ್​ ಮತ್ತು ವಸಂತ್​ ನಗರ ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ (ಲೂಪ್​) ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್​ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru’s Long-Pending Hebbal Flyover Extension Ready, BBMP Plans More Measures Ahead
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು, ಯೋಜಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್​, ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್​ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್​, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಿಬ್ಬನ್​ ಕಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​ ಮೂಲಕ ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಮೇಲೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿಲೀನ : ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್​ ಕಾಮಗಾರಿ: ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್, ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ದೀರ್ಘದ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ನೂತನ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈ ನೂತನ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿದಾಗಿ ಕೆಆರ್​ ಪುರಂ ಹಾಗೂ ನಾಗವಾರದಿಂದ ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಡೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

Bengaluru’s Long-Pending Hebbal Flyover Extension Ready, BBMP Plans More Measures Ahead
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)

94 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎ ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 500-700 ಮೀಟರ್​ನ ಈ ಹಾದಿಯನ್ನು 31 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ ಶೇ. 30ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್​, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ನಾನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲಾ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ₹300 ಕೋಟಿಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು 180 ಕೋಟಿ ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಸುರಂಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದರು.

Bengaluru’s Long-Pending Hebbal Flyover Extension Ready, BBMP Plans More Measures Ahead
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)

ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ದಟ್ಟಣೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ. ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್​ಪಾಸ್​ ಬಳಿ ಈ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಕುರಿತು ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆಸಲಾದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಚಾರಗಳು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಮೇಖ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಕಡೆಗೆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ: ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮೇಕ್ರಿ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆರ್​ಟಿನಗರ, ಜಯಮಹಲ್​ ಮತ್ತು ವಸಂತ್​ ನಗರ ಕಡೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪೂರ್ವ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗ (ಲೂಪ್​) ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನವೆಂಬರ್​ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ನಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru’s Long-Pending Hebbal Flyover Extension Ready, BBMP Plans More Measures Ahead
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಸಂಚಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತ (ETV Bharat)

ಇದೀಗ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು, ಯೋಜಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ, ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್​, ಬಿಡಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್​ಎ ಹ್ಯಾರಿಸ್​, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಿಬ್ಬನ್​ ಕಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದರು. ಡಿಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​ ಮೂಲಕ ಈ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಮೇಲೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ರಸ್ತೆ ವಿಲೀನ : ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈ ಓವರ್​ ಕಾಮಗಾರಿ: ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಬಂದ್, ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALURUS HEBBAL FLYOVERLONG AWAITED HEBBAL FLYOVERHEBBAL FLYOVER NEW LOOPHEBBAL FLYOVER EXTENSIONHEBBAL FLYOVER EXTENSION OPENS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.