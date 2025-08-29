ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (NHAI) ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ (STRR) 80 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 18 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 21.18 ಕೋಟಿ ರೂ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಉದ್ದೇಶ: ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 288 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದವಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಇರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರದ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ ವಿಭಾಗವು ವೇಗವಾಗಿ ನಗರೀಕರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಬಿ.ಜಯಕುಮಾರ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೇಕ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳಿಗಾಗಿ 18 ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದೆ" ಎಂದರು.
ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಾವು ನಿರ್ವಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಬಳಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇದು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟೌನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂಚಾರದ ಬಹುಭಾಗವಾಗಿರುವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದಾಟಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪೆರಿ ರಾಂಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸವಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಅನಧಿಕೃತ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು 45 ರಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ 80 ರಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪರಿ ರಾಂಪ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ, ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ 18 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಎನ್ಹೆಚ್ಎಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಕೋಟೆ ನಡುವಿನ 80 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಗಡಿಯವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ 21 ಕಿ.ಮೀ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ 288 ಕಿ.ಮೀ ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಹು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
"ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಿಕೆ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್-ಹೊಸಕೋಟೆ ನಡೆವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು: ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಸ್ಟಿಆರ್ಆರ್ನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು NHAI ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, STRR ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ವಿವರಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು 45 ರಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ 18 ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಗಳು 80ರಿಂದ 100 ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಾನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪೆರಿ ರಾಂಪ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು 21.18 ಕೋಟಿ ರೂ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
