ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರೇ ಮೊದಲು: ಆ್ಯಕೋ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ

ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಆ್ಯಕೋ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸವಾರರು ಮೊದಲಿಗರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Representative image
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
ಬೆಂಗಳೂರು : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡುವವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಆ್ಯಕೋ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ‌ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ 2025ರ ಜೂನ್‌ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆ್ಯಕೋ ಕಂಪನಿ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. 10.8ರಷ್ಟು ವಾಹನ ಸವಾರರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ 106 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಅಧ್ಯಯನಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಗರದ 14.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಚಾರ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಶೇ. 61ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ 10 ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಮಂದಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಂಚಾರ ದಂಡವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಂಚರಿಸಿದ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.


ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ :

ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಅಪರಾಧಗಳು : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1.56 ಲಕ್ಷ ವಾಹನ ಸವಾರರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದ ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.

ಚಲನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ 4.12 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ (5.02) ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಶೇ. 23ರಷ್ಟು ಚಲನ್‌ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ (ಸುಮಾರು 11%) ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ (8%), ದೆಹಲಿ (6%), ಮುಂಬೈ (5%) ಮತ್ತು ಪುಣೆ (3%) ನಗರಗಳಿವೆ.

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳ ದರಗಳು : ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.73ರಷ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚಲನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ (ಶೇ. 64) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ (ಶೇ. 62) ಇವೆ.

ವರದಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಆ್ಯಕೋ ಮೋಟಾರ್ ವಿಮಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾಯಾಂಕ್ ಗುಪ್ತಾ, 'ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಬ್ ಎನಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಇನ್ನೂ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಚಾರ ದಂಡವು ಕೇವಲ ದಂಡವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಲನ್ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ‌ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಲನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು‌ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ರವರೆಗೆ ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲ್ಲಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ 37,83,173 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದ್ದು, 106,00,19,550 ರೂ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು‌ ದಂಡ ಪಾವತಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದರು.

