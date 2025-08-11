Essay Contest 2025

ಇಂದಿನಿಂದ ಹಳದಿ‌‌ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಆರಂಭ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಿವು

ಇಂದಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ಹಳದಿ‌‌ ಮಾರ್ಗದ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ.

ಹಳದಿ‌‌ ಮಾರ್ಗದ ಮೆಟ್ರೋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2025 at 7:26 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ನಡುವಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ (ಸೋಮವಾರ) ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ದೀರ್ಘ‌ಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಾಗಲಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.10ಕ್ಕೆ ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮೊದಲ ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಒಟ್ಟು 16 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ (ಎರಡು ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳ ಸಹಿತ) ನಿಲುಗಡೆ ಸಹಿತ ಈ ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 35 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರದಿಂದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 10.42ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್.ವಿ.ರಸ್ತೆಯ ಇಂಟ‌ರ್ಚೇಂಜ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ರಾತ್ರಿ 11.55ಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 10.00 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವಧಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಂತೆಯೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ದರ 60 ರೂ. ಇರಲಿದೆ. ಟೋಕನ್​ಗಳು, NCMC ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು, QR ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ. ಐಫೋನ್ ಬಳಸುವ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 2025ರ ಆಗಸ್ಟ್ 11ರಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ QR ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ವೇಗ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆರ್‌ವಿ ರಸ್ತೆ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ (ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ) ಮತ್ತು ಬಯೋಕಾನ್ (ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ) ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ಗ್ರೀನ್ (ಆರ್‌ವಿ ರಸ್ತೆ), ಫ್ಯೂಚರ್ ಪಿಂಕ್ (ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ) ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬ್ಲೂ (ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್) ನಂತಹ ಇತರ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ನಗರಾದ್ಯಂತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಸ್ಥಿರ, ಸಾರಿಗೆ-ಆಧಾರಿತ ನಗರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ.

2026ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ: ಆರ್​ವಿ ರಸ್ತೆ (ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್​) ಹಾಗೂ ರಾಗಿಗುಡ್ಡ, ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಂಕ್​ ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್​), ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್​, ಸೆಂಟ್ರಲ್​​ ಸಿಲ್ಕ್​ ಬೋರ್ಡ್​ (ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಜೊತೆ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್​), ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಹೊಂಗಸಂದ್ರ, ಕುಡ್ಲುಗೇಟ್​, ಸಿಂಗಸಂದ್ರ, ಹೊಸರಸ್ತೆ, ಬೆರಟೇನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್​ ಸಿಟಿ, ಕೋನಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ, ಹುಸ್ಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಗೋಡಿ, ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ (ಟರ್ಮಿನಲ್​ ನಿಲ್ದಾಣ).

