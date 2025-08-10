ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ತೆರಳಲು ಬೇಕಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 80 ನಿಮಿಷ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಮಾರ್ಗಗಳ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿಸಿದರು.
ಈ ರೈಲು ಉನ್ನತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ರೈಲು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಬುಧವಾರ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರು ದಿನ ಇದು ಸೇವೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು 8 ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 530 ಚೇರ್ ಕಾರ್ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯ (SWR) ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ರೈಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಲು ಕೇವಲ 8.5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ 611 ಕಿಮೀ ಇದೆ. ಇತರ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ 20 ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೈಲಿನ ಸಮಯ: 26751 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.40 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಇದು ಯಶವಂತಪುರ, ತುಮಕೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹಾವೇರಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 10.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಮರಳಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:20 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:50 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಹೊಸ ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ 11ನೇ, ದೇಶದ 75ನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್: ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 11 ನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಚಾಲನೆ ಪಡೆದಿರುವ ಮೂರು ರೈಲುಗಳು ಸೇರಿ ದೇಶದ 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 75 ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
