ಬೆನಕ ಅಮವಾಸ್ಯೆ, ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರ: ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರ ಭೇಟಿ - CROWD AT ANJANADRI HILL

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದರವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.

CROWDS AT ANJANADRI HILL
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 24, 2025 at 9:16 AM IST

ಗಂಗಾವತಿ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ ಹಾಗೂ ಬೆನಕನ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ಐದರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೇಗುಲದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 575 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದರೆ, ಶನಿವಾರ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದರು.

ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ನೂಕಾಟ, ತಳ್ಳಾಟ: ನಾಲ್ಕನೇ ಶನಿವಾರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಜನರ ಓಡಾಟವೇ ಕಾಣುತಿತ್ತು. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಜನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಏರಲು ತಳ್ಳಾಟ ನಡೆಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು.

CROWDS AT ANJANADRI HILL
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ (ETV Bharat)

ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಆನೆಗೊಂದಿ-ಹುಲಗಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆನೆಗೊಂದಿಯಿಂದ ಕೇವಲ ಐದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರುವ ಸಣಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಹಿಡಿಯುವಷ್ಟು ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೆ, ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಜನ ಪರದಾಡಬೇಕಾಯಿತು.

ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ 108 ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ: ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನ ಹಾಗೂ ಕಡೇ ದಿನದಂದು ದೇವರಿಗೆ 108 ಕುಂಭಗಳ ಪವಿತ್ರ ಜಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೊನೆ ಶನಿವಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆನಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯೂ ಬಂದ ಕಾರಣ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರನಿಗೆ 108 ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಜೊತೆಗೆ 108 ಎಳನೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನೂ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ್ರೀ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಸಾಲೂರು ಬೃಹ್ನಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಶಾಂತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 108 ಬೇಡಗಂಪಣ ಅರ್ಚಕರು ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿಯಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಜಲ ತಂದು ಮಹದೇಶ್ವನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು.

ವಾದ್ಯಮೇಳ, ಛತ್ರಿ, ಚಾಮರದೊಂದಿಗೆ 108 ಬೇಡಗಂಪಣ ಅರ್ಚಕರು ಮಜ್ಜನ ಬಾವಿಯಿಂದ 108 ಕುಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಜಲ ಹೊತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ಸುತ್ತ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಹೋಮ, ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಸ್ವಾಮಿಗೆ 108 ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಗಣಪೂಜೆ ಪುಣ್ಯಾಹ, ಪಂಚ ಕಳಶ, ನವಗ್ರಹ ಸಮೇತ ಮಹಾಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಪೂಜೆ, ಸಪ್ತ ಸಭಾ ದೇವತೆಗಳು, ಕಳಸ ಆವಾಹನೆ, ಹೋಮ ಹವನ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

