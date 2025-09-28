ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ‌ ವರ್ಸಸ್ ಖಾಸಗಿ: ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಜಟಾಪಟಿ: ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

Belagavi vegetable market
ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 9:03 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ, ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರ ವಿರೋಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದೆ ಸೆ.15ರಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ.‌ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸರ್ಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಪಿಎಂಸಿಯ 22 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 45 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 250 ಮಳಿಗೆಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ 2019ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 52,08,942 ರೂ. ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಆಗಿದೆ.

ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಹೊರ ವಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. 2022 ಜನವರಿ 3ರಂದು ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 210 ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಇತ್ತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಆಗಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಬಳಕೆದಾರರ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

Belagavi vegetable market
ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

2025ರ ಸೆ. 15ರಂದು ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ.16ರಿಂದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಸುರಿದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ?

  • ರೈತರಿಂದ ಕಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುವುದು.
  • ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವ್ಯವಹಾರದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾರಾಟ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ರೈತರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದರಗಳ ಬೋರ್ಡಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಮಾರಾಟವಾದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
  • ರೈತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡಲು ಶೈತ್ಯಾಗಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು.
  • ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ/ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ರೈತರಿಗೆ ತಂಗಲು ರೈತ ಭವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.
  • ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಹಾರ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 1966ರಡಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕಂಗ್ರಾಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಾರ್ಕೇಟ್ ಯಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

Belagavi vegetable market
ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಥ್: ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಎತ್ತು, ಚಕ್ಕಡಿ ಸಮೇತ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ, ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ರಿಟೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಿಂಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ದ್ವಂದ್ವ ನಿಲುವು ತಾಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸಿ ಮಾತಾಡಬಾರದು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಿಕ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಅವರು ಕೇವಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ, ನಿಯಮ‌ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲಾ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲ. ರೈತರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ತಿಳಿದವರು ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಎಪಿಎಂಸಿ ಉಳಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾರೂ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೆಲ ಮುಖಂಡರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪರ ನಿಂತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ರೈತರ ಜೀವಾಳ. ಅದು ಉಳಿಯಲೇಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಎಂದರು.

Belagavi vegetable market
ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)

ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೆ ಮೊದಲು: ಮತ್ತೋರ್ವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕಿಶನ್ ನಂದಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರೈತರ ಹಿತ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ದೇಶದಲ್ಲೆ ಮೊದಲು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ‌ ಮಣಿಯಬಾರದು. ಸರ್ಕಾರಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಳಿಸಿ, ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಮೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಗಲಿ: ಜೈಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಂಬಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೂ ಇರಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಎರಡರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದಿರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

Belagavi vegetable market
ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (ETV Bharat)

ತಕ್ಷಣ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಸಿ: ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಸವದತ್ತಿ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಕಿತ್ತೂರ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 8 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ‌ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಮುಖಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಿಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಎಪಿಎಂಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಖೊಟ್ಟಿ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದು ಪಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ.‌ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ, ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ, ರೈತರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ರೈತ ಭವನ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮೋಸ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 250 ಮಳಿಗೆಗಳಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 100 ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಇನ್ನುಳಿದ 150 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್​, ಎಪಿಎಂಸಿ ತರಕಾರಿ ಶುರು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

BELAGAVI VEGETABLE MARKETVEGETABLE MARKET ISSUEಬೆಳಗಾವಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆBELAGAVIMARKET ISSUE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

"ಹುಕ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ" ದೇಶದ ಮೊದಲ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಸಂಘ: 125ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಪೂರೈಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ಈ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬೂಟು, ಚಪ್ಪಲಿ, ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಭಕ್ತರು: 900 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಏನಿದರ ಮರ್ಮ?!

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.