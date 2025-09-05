ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಆಗಲು ಬಹುತೇಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕೂರಲು ಅನೇಕರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಟ್ಟ ಕಾನನದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಊರಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಎಂದರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಓರ್ವ ಅಪರೂಪದ ಗುರುವನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪರಿಚಯಸುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಹೀಗೆ ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರು ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಅಂತಾ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮಗಡ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು. ಅಮಗಾಂವ ನೆಟವರ್ಕ್ ಬಾರದ, ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇರದ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಗ್ರಾಮ. 80 ಮನೆಗಳು, 565 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೂ ಹೌದು.
ಇಂತಹ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ 55 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಡಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಊರಿನ ಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ: ಒಂದೆಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಇವರೇ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಟೆ ತಕರಾರು ಉಂಟಾದರೂ ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರೇ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಮಟೆ ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಅಮಗಾಂವ ಓರ್ವ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೇಷ್ಟ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಈ ಕಾಡಂಚಿನ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, "1997 ಜನವರಿ 6ರಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಆದೆ. ಈ ಊರು ಎಲ್ಲಿ ಅದೆ ಅಂತಾನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಒಬ್ಬರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಡಬ್ಲುಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಇದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಲೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12 ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೇವು. ಸಾಯಂಕಾಲ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮಗಾಂವ ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
"ಆಗ ಇಬ್ಬರು ಮರಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದರು. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಮರಾಠಿ ಊರು. ನನಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮರಾಠಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಬಳಿಕ ಅವತ್ತು ಊರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಬಂದು, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಸೇವೆ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ" ಎಂದು ತಾವು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಊರಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಫಿದಾ: "ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಬೇಕು. ಸಿಟಿ, ಸಿಟಿ ಸಮೀಪ ಶಾಲೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಅಮಗಾಂವ ಊರಿನ ಜನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಮುಗ್ದರು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ವರೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗ ಆಗಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆಯೂ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೂ ನನ್ನ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ, ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾದರೂ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಅಮಗಾಂವ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸಲು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ಓಡಾಡುವಾಗ ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ಕಾಡು ಹಂದಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೂ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಬಿದ್ದು ಪೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಾನು ಈ ಊರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಊರಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲು ಹಿಂದೇಟು: "ಇನ್ನು ಗೋವಾ ಸಮೀಪ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಳ ಕೈಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಊರಿನ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು 1-4ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು. ಆಗ 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ 1-7ನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೇವಲ 14 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ತರಗತಿ ಒಬ್ಬ, 2ನೇ ತರಗತಿ ಆರು, 4ನೇ ತರಗತಿ 4, 5ನೇ ತರಗತಿ 2, 7ನೇ ತರಗತಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, 3 ಮತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲ. ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಗೋವಾದಲ್ಲೆ ಇರಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪತ್ನಿ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ: "ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಡಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ರತ್ನಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪುತ್ರ ಶ್ರೀಧರ ಎಂಎ ಮುಗಿಸಿದ್ದರೆ, ಪುತ್ರಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೈಸೂರಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ನಗರ ಜೀವನ ಮರೆಸುತ್ತೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ 53 ಕಿ.ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ಇದೆ. ಚಿಕಲೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 7 ಕಿ.ಮೀ. ಕಚ್ಛಾ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ. ಪೂರ್ತಿ ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ನಡುವೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅಮಗಾಂವದಲ್ಲಿ ನೆಟವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂತವರು ಮನಸೋಲುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಕಾನನ, ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಗರ ಜೀವನ ಮರೆಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಬಿಡೋಣ ಎನ್ನುವಂತಿದೆ.
ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಚಿಮಣಿಯೇ ಗತಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದು ಇದೇ ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡ, ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಚಿಮಣಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೆ ಊರಿನ ಜನರು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕಿದೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟವರ್ಕ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಜೀವ ಹೋದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೇ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಜಾಂಬೋಟಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತೆರಳಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಸ್ಟೇಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ವೈಭವಿ ವಿಠಲ ಗಾವಡೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆದರ್ಶ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಪಿಯುಸಿ ಖಾನಾಪುರದ ತಾರಾರಾಣಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಸದ್ಯ ಮರಾಠಾ ಮಂಡಳ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಓರ್ವ ಯುವಕ ಸಾಗರ ಗಾವಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಐದಾರು ಜನರು ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ನಾಲ್ವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ: ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ರೂಪೇಶ ಬಾಲಾಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಸರ್ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತುರ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿನ ಭಾಗ್ಯ. ಇಡೀ ಊರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತೆಯೂ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸುಮಾರು 12 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡೇ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕನ್ನಡ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ವಿಜಯ ಗಾವಡೆ.
ಗುಳಿಗಿ, ಔಷಧಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ: ಮತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಗೋವಿಂದ ಗಡ್ಕರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋದರೆ ಇತ್ತ, ಬಂದರೆ ಅತ್ತ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಮೂರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ ಗುಳಿಗಿ, ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಉಪಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕಿದೆ: ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿಗಿ ಅವರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೂ ಇವರು ಅರ್ಹರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
