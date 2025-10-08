'ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ: 2 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಈಗ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವವರೂ ಈ ಶುಚಿ, ರುಚಿ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಸವಿಯಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತೊಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ.
Published : October 8, 2025 at 2:19 PM IST
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಶಾವಿಗೆ ಹುಗ್ಗಿ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ?. ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು (ಸಿಇಒ) ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 'ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಶಾವಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾವಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಶಾವಿಗೆ ಹೊಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಯಾರಿಗೂ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡುವವರ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ' ಮೂಲಕ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ವಿನೂತನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆಯಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಸಂಜೀವಿನಿ ಘಟಕ ಇದೀಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.
ಶುಚಿ, ರುಚಿ ಶಾವಿಗೆ: ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿ, ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾವಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 450 ಗ್ರಾಪಂಗಳ, 204 ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ 2 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಾವಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ, ಆಸಕ್ತ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಉತ್ಪನ್ನಕ್ಕೆ 'ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ' ಎಂಬ ಶಿರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಶಾವಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಿ, ಶುಚಿ ರುಚಿ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೋಧಿ ರವಾದ ಶಾವಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿಗೆ 59 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ತರಬೇತಿ: ಎನ್.ಆರ್.ಎಲ್.ಎಂ ಸಂಜೀವಿನಿ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯೆಯರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ, ಅವರ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ (ಎನ್ಎಲ್ಎಂ) ಅಡಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಫೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಂಬ್ರಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ 'ಅವಸರ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯೆಯರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?: ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೆ, ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಸಂತೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಾಗ, ರಾಜ್ಯ, ಅಂತರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸರಸ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ರಾಯಬಾಗ ಮತ್ತು ಉಗಾರ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ 'ಒನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್' ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ 'ಅವಸರ್' ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಅಥಣಿ, ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವ 'ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಾರ್ಟ್' ಮಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಳಿಗೆ, ಅಕ್ಕಾ ಕೆಫೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ''ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸಾಂಬ್ರಾ, ನೇಸರಗಿ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಕಡೆ ತಯಾರಿಸುವ ಶಾವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡು 'ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಐ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಕ್ಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
''ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, 12 ತಿಂಗಳು ಶಾವಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶಾವಿಗೆ ಒಣಗಿಸಲು ಹೀಟರ್ ಯಂತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿತರಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ: ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ನಗರದ ಗೀತಾ ಜಿತೇಂದ್ರ ಚೌಗುಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾವಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾವಿಗೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಧ ಕೆ.ಜಿ, 1 ಕೆ.ಜಿ, 2 ಕೆ.ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾವಿಗೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇವೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.
ಡಬಲ್ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ: ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಾವಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಡಿಗೇರ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೊದಲು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾವಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರಂಭವಾಯಿತೋ ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ದರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ 1 ಕೆ.ಜಿಗೆ 98 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾವಿಗೆ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಅನುಸಾರ ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಗೆಣಸು ಸೇರಿ 11 ತರಹದ ಶಾವಿಗೆಯನ್ನು ನಾನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾವಿಗೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡಿಸಲು ಜಿ.ಪಂ ನೆರವು: ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಮಹಿಳಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರದಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಲು ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಲ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದ ಅನುಸಾರ 3 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಿಎಂಎಫ್ಎಂಇ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಾಭ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪರವಾನಿಗೆ ಕೊಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
