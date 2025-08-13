ETV Bharat / state

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನಕಲಿ ಆದೇಶ ಪತ್ರ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿ: ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​​ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಿದ್ಧತೆ - GOVERNMENT JOB FRAUD

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹಲವರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

belagavi-police-will-submit-chargesheet-against-government-job-fraud-accused
ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮೆಲಸರ್ಜ, ಎಸ್​ಪಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2025 at 10:09 AM IST

3 Min Read

ಬೆಳಗಾವಿ: ''ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ 14 ಜನರಿಗೆ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಗೋ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಸಹಿಯನ್ನೂ ನಕಲು ಮಾಡಿ, ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್​ಪಿ, ''ಮಂಜುನಾಥ ಮೆಲಸರ್ಜ ಎಂಬಾತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಕಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಳಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆರೋಪಿ ಕಿತ್ತೂರು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ನೊಂದವರ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಿತ್ತೂರು ಠಾಣೆ ಸಿಪಿಐಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ನೊಂದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದೂರು ಕೊಡಲು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನೊಂದವರು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆಸಿದಾಗ ದೂರು ಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಿತ್ತೂರು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್​​: ''ಬಳಿಕ ಮತ್ತೋರ್ವ ನೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ನೇಗಿನಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಠಲ ಪಡದಪ್ಪನವರ ಕಿತ್ತೂರು ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೊಂದ ಯುವತಿ ಎನ್ನಲಾದ ಕಾವ್ಯಾ ಯಳ್ಳೂರ ಅವರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ‌ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂರು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆತ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದ. ಭಾಗಶಃ ತನಿಖೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಕೋರ್ಟ್​​ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ: ''ನೊಂದ ಯುವತಿ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ನೊಂದವರು ದೂರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಾಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯ ಪಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮೆಲಸರ್ಜ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಸಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ವಿನಾಕಾರಣ ಎಳೆದು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಗನಗೌಡನ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ‌'' ಎಂದರು.

ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ: ''ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೂ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾವ್ಯಾ ಯಳ್ಳೂರ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟ 14 ಜನರಿಂದ ಆರೋಪಿಯು ಒಟ್ಟು 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ನೊಂದ ಯುವತಿ ಕಾವ್ಯಾ ಯಳ್ಳೂರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ''ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮೆಲಸರ್ಜ ನನ್ನ ಬಳಿ 4.5‌ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಆದ ವಂಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಂದಗಡ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಿತ್ತೂರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನಂದಗಡ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ, ನಾನು ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರನಿಂದ ಆರೋಪ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜಯಂತ ತಿನೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು 16 ಜನರದ್ದು. ಅವರು ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಇನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಬಿಡಿ. ದೂರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರೊಕ್ಕ ಪಂಗನಾಮ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ''ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಹಣ ನಗದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಾಂಡ್​​ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು‌'' ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿರುವ ಜಯಂತ ತಿನೇಕರ್, ''ಇದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಇರುವ ಸಂಶಯವಿದ್ದು, ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

