ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್, ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು: ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಅಬ್ಬರದ ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯುವಕರು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.

Ganesha festival
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 7, 2025 at 5:37 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 5:56 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಬ್ಬರದ ಡಿಜೆ ಸೌಂಡಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶನಿವಾರ (ಸೆ. 6) ರಾತ್ರಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಳೆಗುಂದಿತು. ಆದರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 5.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ‌ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಂತೆ ಕಿವಿಗಡಚಿಕ್ಕುವ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ವಾಲ್ಯುಮ್ ಮಿತಿ ಹೇರಿದ್ದು, ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ನಿರಾಸೆ ತಂದಿತು. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸೌಂಡಿನ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಮುಂದೆ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದವು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂಡಳಿಗಳು ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ಗಣೇಶ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾ, ಪುಡಚಾ ವರ್ಷಿ ಲೋಕರಿಯಾ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಭವಾನಿ-ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು. ಡೋಲ್ ತಾಶಾ, ಝಾಂಝ್ ಪಥಕ್, ಡೊಳ್ಳು ಮೇಳ, ಕೋಲಾಟ, ಧ್ವಜ ಪತಕ್, ಭಜನಾ ಮೇಳಗಳು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಕಲಾವಿದರು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪರಂಪರೆ ನೆನಪಿಸಿದರು.

ganeshotsva
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ (ETV Bharat)

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ, ಸುಂದರ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು : ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ತೆರೆದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮುಂದೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿನ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳು, ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಜೊತೆಗೆ ಮಂಡಳಿಯವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಬೇಧ ಮರೆತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರ್ತಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದವು. ಫೋಕಸ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಝಗಮಗಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.

ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಕಿದ್ದ ವೀಕ್ಷಕರ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆ ವೈಭವ ನೋಡಿದರು.

Ganeshotsva
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಿಮಜ್ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆ (ETV Bharat)

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ, ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಶಾಂತಿಯುತ ಮೆರವಣಿಗೆ: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ‌ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ನಗರದ ತುಂಬಾ ಖಾಕಿ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ: ನಗರದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಗಳಿದ್ದು, ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ 350 ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 50 ಮೂರ್ತಿಗಳ ನಿಮಜ್ಜನ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಎರಡು ಹೊಂಡಗಳು, ಜಕ್ಕೇರಿ ಹೊಂಡ ಸೇರಿ 8 ಕಡೆ ನಿಮಜ್ಜನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

devotees
ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ: ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಭಾಗಿ

