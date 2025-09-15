ETV Bharat / state

ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್, ವಾರ್ಡನ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ!: ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸಿದ ಮಗ

ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್, ವಾರ್ಡನ್, ಪಿಎಸ್ಐ ಸೇರಿ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವಕನ ಯಶೋಗಾಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಎಕ್ಸ್​​ಕ್ಲೂಸಿವ್ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

belagavi-man-succeeded-to-get-eleven-government-job-and-fulfilled-his-promise-to-his-mother
ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸಿದ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2025 at 9:14 AM IST

ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​.ಪಾಟೀಲ್​

ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೋರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವಕ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಾಧಿಸುವವನಿಗೆ ಅಪಮಾನ, ಬಡತನ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಈ ಸಾಧಕನ ಮಾತು ಎಂಥವರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ.

ಹೌದು, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಂಧಿಕುರುಬೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರು. ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಓದಿದರೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಎನ್ನುವುದು ಗಗನಕುಸುಮವಾಗಿದೆ. ಅಂತವರ ನಡುವೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿವಿಲ್ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ‌.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ

ಐದು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರಾದ ಮಹಾನಿಂಗಪ್ಪ, ಸದಾಶಿವ, ಗಂಗಪ್ಪ. ತಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಚಂದ್ರವ್ವ, ಸಹೋದರಿ ಭಾರತಿ ಮೂವರು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸೋದರ ಮಾವಂದಿರು ಎರಡನೇ ತಂದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರ ಮಾವಂದಿರು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿಯನಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ ಪರಿಣಾಮ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಿದ್ದಾರೆ. 34 ವರ್ಷದ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ

ಯಾವ್ಯಾವ ನೌಕರಿ? 2016ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್, ಕೆಎಸ್​ಆರ್​​ಪಿ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್, ರೈಲ್ವೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ನೌಕರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ 2020ರಲ್ಲಿ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಟಕುರ್ಕಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ

ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಕಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೂ ಆ ನೌಕರಿಗೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ. 2020ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಲಯ ಪಾಲಕ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ಕರೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 2021ರಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನಿಲಯ ಪಾಲಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಭರ್ತಿ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಲಯ ಪಾಲಕ ನೌಕರಿ‌ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೇರಲ್ಲ. ಇನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದುರದುಂಡಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ. 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಹುದ್ದೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 2021ರಲ್ಲಿ 402 ಪಿಎಸ್ಐ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 125ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು, ತನ್ನ ಕನಸಿನ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ

ಕೆಂಪ ಲೈಟ್ ಗಾಡ್ಯಾಗ ಬರ್ತೆನಬೇ ಯವ್ವಾ ಅಂದಿದ್ದೆ: ''ಬಿಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಎಂಎ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ‌ ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಾಗ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ‌ ವಿಷಯ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ, ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಮಾನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ‌ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಳಿತು ಪಿಯುಸಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ಆ ಬಳಿಕ‌ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ'' ಎಂದರು.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ

''ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 28 ನೌಕರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೂ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ನೀನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಾವಂದಿರ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತು ತಗೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಯವ್ವ ನನ್ನ ಹಣಿ ಮ್ಯಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಬರದೆತಿ. ಅದರಾಗೂ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಗಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತೆನಬೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತ ಉಳಿಸತೆನಬೇ' ಎಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿನಂತೆ ಒಂದೊಂದೇ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಹೋದೆ. ಆದರೆ, ಮೊದಲ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮೃತಪಟ್ಟರು'' ಎಂದು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಮುಂದೆ ಭಾವುಕರಾದರು ನಾಯ್ಕಪ್ಪ.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ

ನಿರಂತರ ಓದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ: ''ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಓದುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಯಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ರೂಪುರೇಷೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ.‌ 6-12ನೇ ತರಗತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಯಾ ವಿಷಯದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು‌ ಮಾತ್ರ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ಎಂತಹದೇ ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲು ಇದ್ದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ'' ಎಂಬುದು ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ಮಾವಂದಿರು ಬಂಗಾರ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು‌ ಕಲಿಸಿದಾರೆ: ''ನಮ್ಮ ಮಾವಂದಿರು ತಮ್ಮ ಮೈಮ್ಯಾಲಿನ ಬಂಗಾರ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಓದಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಏನೂ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ಋಣ ತೀರಿಸೋಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲ ಸಾಕಷ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಹುಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. 11 ನೌಕರಿ ಬಂದಿದ್ದವು.‌ ಈಗ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲೈಟ್ ಗಾಡಿ ಹತ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ನೊಂದವರು, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ. ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲದು, ಮುಂದೆ ಕೆಎಎಸ್ ಸೇರಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಏರುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಿಕ.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ಓದಿರುವ ಶಾಲೆ

ಫೇಸ್​​ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್​ಟಾ ಇಲ್ಲ: ''ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಫೇಸ್​​ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್​ಟಾ, ರೀಲ್ಸ್ ಅಂತಾ ತಮ್ಮ‌ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನೌಕರಿ ಬಳಿಕ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಓದಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಸಮಯ ಬಳಸಿ, ಸತತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನೌಕರಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ‌‌ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ'' ಎನ್ನುವುದು ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರ ಸಲಹೆ.

ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ: ಶಿಂಧಿಕುರುಬೇಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರ ಆದರ್ಶ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಮತಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಂಧಿಕುರುಬೇಟ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಳೋಬಾಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕಾಕಿನ ಜಿಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಏಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಇಡ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಶೇ.68.96, ಪಿಯುಸಿ ಶೇ.75.16, ಪದವಿ ಶೇ.82.89, ಬಿಇಡ್ ಶೇ.84.05 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 11 ನೌಕರಿ ಜೊತೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಟಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧನೆ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಅವರದ್ದು.

ಸಹೋದರಿ ಹರ್ಷ: ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಸಹೋದರಿ ಭಾರತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೌಕರಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಹೋದ.‌ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನೌಕರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇನ್ನು ಸಾಕು ಬಿಡಪ್ಪಾ ಅಂದರೂ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಓದು ಮುಂದುವರೆಸಿದ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಫಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಿಎಸ್ಐ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Belagavi man succeeded to get eleven government job and fulfilled his promise to his mother
ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಬಾಲಪ್ಪ ನಾಯಿಕ

ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ: ''ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ನಾಯ್ಕಪ್ಪ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದ. 8ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಮದುವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆದ ನಂತರವೂ ಓದಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಸಾಧನೆ ಇಂದಿನ‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿ'' ಎಂದು ಶಿಂಧಿಕುರುಬೇಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಪರಶುರಾಮ ಗೋಸಬಾಳ ಹೇಳಿದರು.

ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಹರಿಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ: ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಗೆಳೆಯ ಯಮನಪ್ಪ ಹೊನಕುಪ್ಪಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಾವಂದಿರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ‌ ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣ ಆಗಿತ್ತು. ಪಿಯುಸಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ. 28 ನೌಕರಿ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ನಿರಂತರ ಓದಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 11 ನೌಕರಿ ಅವನನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ. 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಮುಗಳಖೋಡ ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ದೇವರಿಗೆ ಹರಿಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಹರಿಕೆ ತೀರಿಸಬೇಕಿದೆ'' ಎಂದು ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ: ''ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಾಗುವವರು ಆಯಾ ವಿಷಯಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ, ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ರಂಗನಾಥ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಗಣಿತ ಜಿ.ಟಿ.ಎಸ್., 4ಜಿ ಸೈನ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಜಿ.ಕೆ.ಟೂಡೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್​ಅರಿಹಂತ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಲೇಖಕರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹುದ್ದೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಓದು ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ಮರಳಿ ಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 28 ಬಾರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ಇಂದು‌ ನಾನು ಪಿಎಸ್ಐ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ'' ಎಂಬುದು ನಾಯ್ಕಪ್ಪ ನಾಯಿಕ ಅಭಿಮತ.

