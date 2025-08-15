ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: 10 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೀಜ್ - ILLEGAL DERMATOLOGIST CENTERS

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI BELAGAVI HEALTH OFFICERS RAID ಅನಧಿಕೃತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ ILLEGAL DERMATOLOGIST CENTERS
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ‌ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 5:39 PM IST

1 Min Read

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ‌ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 10 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 7 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡರ್ಮಾಟಾಲಾಜಿಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ, ಹೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಡರ್ಮಾಟಾಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸುಮಾರು 30 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಂಇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ನನ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 30 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 30 ತಂಡಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ‌ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕೆಪಿಎಂಇ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಯಾರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೂಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲು ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿ ಮೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಾವು-ನೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ಯಾಟೂ ಇಂಕ್​ನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಚರ್ಮರೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆ: ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಒತ್ತಾಯ

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ‌ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, 10 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 7 ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಡರ್ಮಾಟಾಲಾಜಿಕಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿ, ಹೇರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಡರ್ಮಾಟಾಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸುಮಾರು 30 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಂಇ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

"ನನ್ನ ಆದೇಶದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 30 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 30 ತಂಡಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ‌ ವರದಿ ತರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕೆಪಿಎಂಇ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಯಾರು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಮಾಯಕ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಪಾಯದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೂಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಲು ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿ ಮೃತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಾವು-ನೋವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ಯಾಟೂ ಇಂಕ್​ನಿಂದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಚರ್ಮರೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆ: ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಒತ್ತಾಯ

For All Latest Updates

TAGGED:

BELAGAVIBELAGAVI HEALTH OFFICERS RAIDಅನಧಿಕೃತ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿILLEGAL DERMATOLOGIST CENTERS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್, ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್​, ದೇಶೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಮಾತು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರಸಭರಿತ ರಸಗುಲ್ಲಾ: ಸರಳವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೀಗೆ ನೋಡಿ

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, ಲಾಂಗ್​ ರೇಂಜ್​, ಸೂಪರ್​ ಫೀಚರ್​: ಒಡೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಔಟ್​!

ದರ್ಶನ್​​ ಅರೆಸ್ಟ್: 'ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ 'ಇದ್ರೆ ನೆಮ್ದಿಯಾಗ್​​ ಇರ್ಬೇಕ್​​​' ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ರದ್ದು; ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ನಿರಾಶೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.