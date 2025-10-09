ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ: ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಗರಿಗೆದರಿದ್ದು, 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : October 9, 2025 at 8:21 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಾಮಪತ್ರ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸಕ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅ.19ರಂದು ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್ಗೆ ಬಹುಮತ ಬರುತ್ತದೆ. ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ನಮ್ಮವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇಂದು ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು:
- ನಿಪ್ಪಾಣಿ- ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ
- ಬೈಲಹೊಂಗಲ- ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ
- ಸವದತ್ತಿ- ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಮಾಮನಿ
- ಯರಗಟ್ಟಿ- ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ
- ಖಾನಾಪುರ- ಅರವಿಂದ ಪಾಟೀಲ
- ರಾಯಬಾಗ- ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಲಗೂಡೆ
- ಕಿತ್ತೂರ- ವಿಕ್ರಮ್ ಇನಾಮದಾರ
ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, "ಅ.11ರಂದು ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್ನ ಮೂಡಲಗಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ರಾಮದುರ್ಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್ ನಿಂದ ಒಟ್ಟು 13 ಜನರನ್ನು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮೂಡಲಗಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅ.11ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವತ್ತೇ ಇತರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೇಳು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಎಲ್ಎ, ಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ 20 ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕೇಳಬೇಕು. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ: ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಗ್ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, "ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೆಇಬಿ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ. ಅದೇರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೇ ಕೂಡ ಇರಲು ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ: ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಲಿಂಗಾಯತ ವಿರೋಧಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಈಗಲ್ಲ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬೇಡವಾದರೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ಒಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಸೇರಿ ಯಾವ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನೇ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಯಾಕೆ ಪೈಪೋಟಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಉತ್ತರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲು ಯಾಕೆ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, "ಬಹಳ ಜನರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಎಲ್ಎ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು 2028ರ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತಾ ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟಿಎ, ಡಿಎ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎನ್ನುವುದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
ಕತ್ತಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲ: ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಫೈಟ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ, "ಆ ರೀತಿ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕೆಇಬಿ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಿಮೀತವಾದ ಚುನಾವಣೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಮೀತವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮದು ಅವರದ್ದು ಅಂತಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇಯಾದ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ಗುಂಪು ಇದೆ. ನಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: "ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪು ಇದೇ ರೀತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಠಿಣ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿದೆ, ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತೇವೆ. ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಎಂದರೆ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಕುದುರೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, "ಯಾರು ಬೇಡ ಎಂದವರು. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಅವರು, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಕಠಿಣ. ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿದೆ, ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ನಾವು ಗೆದ್ದು ಬರುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
"ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಥಣಿ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕುರಿತು ಅ.11ರಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೊ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾವು 13 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಯಾರೂ ಹೆದರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಪಪ್ರಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಅವರಿಗಿಂತ ಚನ್ನಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ, ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಅ.19ರಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ" ಎಂದರು.
ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು?: ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರುವವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, "ಅವರು ಆ ರೀತಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. 5 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಗ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮೊದಲು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸಂಗ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿ ಎಂದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಜಂಟಿ ಆಸ್ತಿ. ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದರು.
"ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೆನಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಭಯದಿಂದ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪರೇಡ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
