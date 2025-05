ETV Bharat / state

ಭೂಷಣ ಗುಲಾಬರಾವ್ ಬೊರಸೆ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್: ಯಡಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ವರ್ಗಾವಣೆ - IPS YADA MARTIN TRANSFER

May 29, 2025

ಬೆಳಗಾವಿ: ಹಲವು ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಯಡಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಬನ್ಯಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಡಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಬನ್ಯಾಂಗ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 2009ರ ಐಪಿಎಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ನ ಭೂಷಣ ಗುಲಾಬರಾವ್ ಬೊರಸೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಸ್​ ಯಡಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮಾರ್ಬನ್ಯಾಂಗ್ ವರ್ಗಾವಣೆ (ETV Bharat)

