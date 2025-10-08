ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗದ ನಿಲ್ದಾಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಆದರೂ ಓಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬಸ್: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತುಂಬಾ ಹೈಟೆಕ್, ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?
2 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 49.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 8, 2025 at 10:22 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಶುರು ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಇನ್ನೂ ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರವೇ ಆಗಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಸ್ತಾಂತರವೇ ಆಗದೇ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 2 ಎಕರೆ 19 ಗುಂಟೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 49.8 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಅಪೂರ್ವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಈ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡವಿದ್ದು, ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 28 ಅಂಕಣಗಳಿವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹೈಟೆಕ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಕೆಳಅಂತಸ್ತು, ನೆಲಅಂತಸ್ತು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮೇಲಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೆರಳಲು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ನೆಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 28 ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿವೆ. ಇನ್ನು ಮೂರು ಮೇಲ್ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟದ್ದರೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್, ಲಿಫ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿ ಇದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ, ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ರ್ಯಾಪ್, ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಇವೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಲ್. ಗುಡನ್ನವರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನಿತ್ಯ 1365 ಟ್ರಿಪ್: ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 21 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 57 ಉಪನಗರಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 97 ಸಾವಿರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿತ್ಯ 1365 ಟ್ರಿಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇದ್ದು, ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಗರದ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದಲೇ ತೆರಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.
ಅ.4ರಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಇನ್ನೂ ವಾಯವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನವೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದರೂ ಏಕೆ ಬಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಬೇಕಿದೆ? ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರವಿದೆ. ಅದು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲ್ಬಾಗದ ನೀರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಶೀಘ್ರವೇ ಬಸ್ ಓಡಾಟ ಆರಂಭಿಸಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಸುಸಜ್ಜಿತ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅ.4ರಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಪ್ರಕಾಶ ಕುರಗುಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ ಓಡಾಟ ಆರಂಭ: ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಗಿಯಬಾರದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ ಗಳ ಓಡಾಟ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ತಗಡಿನ ಸೀಟ್ಗಳ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಬಸ್ಗಳು ನಿಲ್ದಾಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ಎಲ್. ಗುಡನ್ನವರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸ್ತಾಂತರ ವಿಳಂಬ ಯಾಕೆ? ಹಸ್ತಾಂತರ ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಜಯ ನವಲಗುಂದ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಟ್ಟಡ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಲೇಟರ್, ಎಸ್.ಟಿ.ಪಿ. ಅಂತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಘಟಕಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಸುಪರ್ದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕ ಸೋಮವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
