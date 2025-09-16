ETV Bharat / state

ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ!

ವಿದೇಶಿಗರ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ-1939ರಡಿ ನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು
ETV Bharat Karnataka Team

September 16, 2025

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಗರ ವಿರುದ್ಧ ನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿನ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2020ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ116 ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಹಣದಾಸೆಗೆ ಜೋತುಬಿದ್ದು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮನೆ ನೀಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದೇಶಿಯರ ವೀಸಾ, ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ವಿದೇಶಿಯರ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಣಸವಾಡಿ, ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ, ಬಾಗಲೂರು, ಕೊತ್ತನೂರು, ಹೆಣ್ಣೂರು, ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಗರದ ಈಶಾನ್ಯ, ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದ್ಧಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಬಿಸಿನೆಸ್ ವೀಸಾಗಳಡಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ವಿದೇಶಿಯರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ವೀಸಾ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಹತ್ತಿರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನೋಂದಣಿ ಕೇಂದ್ರ (ಎಫ್ಆರ್​ ಆರ್​ಓ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯದೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವಿದೇಶಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದು ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 9 ಮಂದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ಕೋರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಿಯಗರ ನೋಂದಣಿ ಕಾಯ್ದೆ-1939ರಡಿ ನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿದೇಶಿಯರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮನೆ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಿದೇಶಿಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್, ವೀಸಾ, ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಎಫ್​ಆರ್​ಆರ್​ಓ ನಿಂದ ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಳಾಸ ಸೇರಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಿರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

