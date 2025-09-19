ETV Bharat / state

ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಂಚು: ಯತ್ನಾಳ್

ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

Basanagouda-patil-yatnal
ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 19, 2025 at 4:36 PM IST

3 Min Read
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕೆಲವು ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್‍ಸೆಟ್‍ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಿಂದ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಸಂಚು ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಕೆಲವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಕಂದಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಶೈವರ ಉದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದೇ ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶರ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರಿಗೆ ಚಾಳಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಪಾದಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ತೀರಿ?: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸುವ ನೀವು, ಬಸವಣ್ಣನ ತತ್ವವನ್ನಷ್ಟೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ನೀವು, ಪಾದ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮಗಳು ಇನ್ನೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಲಿಂಗಾಯತ-ವೀರಶೈವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಧರ್ಮದ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ‌. ಹೀಗಾಗಿ, ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ‌ ಕೊಟ್ಟರು.

ಇಂದಿನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೀರಶೈವ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ‌‌. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಾಬರ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ‌. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಲು ಬರಲ್ಲ‌. ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಯಾಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ? ಮೂರು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಶಾಮನೂರು ಮತ್ತು ಖಂಡ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿದೆ‌. ಈ ಮೂವರೂ ಮಹಾ ಸಭಾದಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು‌. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಹಾ ಭ್ರಷ್ಟ, ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಒಬಿಸಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ‌. ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜಾತಿ ನಮೂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರೆಸುತ್ತೀರೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರೆಯಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನಾಚಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದುತ್ವ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು: ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವ, ಲಿಂಗಾಯತರು ಯಾರೂ ಹೋಗಬಾರದು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರೋ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು. ವೀರಶೈವ - ಲಿಂಗಾಯತ ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಸಮಾವೇಶ. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರನ್ನು ಮೊದಲು ಹೊರಹಾಕಬೇಕು. ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂಡಲೇ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಮೂರ್ಖ ಸರ್ವೆ. ಅಯೋಗ್ಯತನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಾತಿ ಗಣತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಣತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಇವರ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಬರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕರೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಿ. ನಾನು ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ‌. ಹಿಂದುತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂತ್ವ ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದರೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಬೇಕೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು 2ಎ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ‌ರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಿಂಗಾಯತರೇ ಅಲ್ಲ. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ 2ಸಿ 2 ಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕಾರಣ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಲಿಂಗಾಯತರನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು ಒಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹುನ್ನಾರ‌‌ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾರು ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜನತೆಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಏಕತಾ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಬರೆಯಿಸಲು ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೇಸರಿ ಖಾವಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಸಂಕೇತ‌. ಹಿಂದೂತ್ವ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕಾವಿ ಬಿಡಬೇಕು‌. ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.

ನನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಒಲವು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ: ನನ್ನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರ ಒಲವು ಇದೆ. ಆದರೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಕರೆಯಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನನ್ನ ಬಗೆಗಿನ ಒಲವು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಖಚಿತ. ಧಾರವಾಡದವರು ಮೌನ ವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಕುರಿತು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಕುರುಬರಿಗೆ ಎಸ್​ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎಸ್​​ಟಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೀಸಲಾತಿ ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲಿ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೀಸಲಾತಿ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು: ಶಾಸಕ ಯತ್ನಾಳ್

