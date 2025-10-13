ನಾನು BSY ಬಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ: ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್
ನನ್ನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 13, 2025 at 7:13 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಅವರ ಜತೆ ರಾಜೀನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ" ಎಂದು ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದ ಹಾಗೇ ವಿಜಯಪುರ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡಿ. ಅವರ ಜತೆ ರಾಜೀನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರ ಜತೆ ನಾನು ರಾಜೀನೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದರೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಭವಿಷ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ದೇಶಕ್ಕೇ ಮಾದರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೇ ಆಸ್ತಿ, ಅವರು ಶತಾಯುಷಿ ಆಗಲಿ. ಅವರ ಹಿರಿತನ ದೊಡ್ಡದು, ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬದ ಚೇಲಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ಹಾರಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಖರ್ಗೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ, ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ, ನೆಹರುಗೂ ಸಂಘವನ್ನು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ?" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ: "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವ ಖರ್ಗೆ ದಲಿತ ನಾಯಕರಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಗ್ಗೆ, ಸಂಘದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪರಿಪಕ್ವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಶಾಖೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಸಿಎಂ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಡ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿನ್ನರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚದರಡಿಗೆ 75 ರೂ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 50ರೂ. ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ, ಡಿಕೆಶಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ ಅಂತ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಫಂಡ್ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದರು.
