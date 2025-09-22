ETV Bharat / state

ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯ ದಾಂಧಲೆ; ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ

ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹೆಗ್ಡೆ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್​ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಡೆದಿದೆ.

Miscreants Assaulted to bar cashier
ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : September 22, 2025 at 12:39 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ರೌಡಿಗಳ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯವಾದ ನಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್‌ನೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹೆಗ್ಡೆ ನಗರದ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್​ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಜಾಯ್ ಎಂಬಾತ ಕೆ. ಎಸ್ ಬಾರ್ ಅಂಡ್​ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ತನ್ನ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗುವಂತೆ ಬಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಬಾರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಜಾಯ್ ಮತ್ತವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ಜಿದ್ದಿಗೆ ಮರು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾರ್ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದ ಜಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಹಲ್ಲೆಯ ದೃಶ್ಯ ಬಾರ್ ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯ ಧಮ್ಕಿ : ಇದೇ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಬಂದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾತ್ರಿ 9:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಾಜಾಜಿನಗರದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, 'ಏನ್ ಗುರಾಯಿಸ್ತಿಯಾ?' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಆಗ ಇತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯ‌ ಕೃತ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ : ಇದೇ ರೀತಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಆನ್​​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಹಾರ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ಧರು. ಮುಬಾರಕ್ ಹಾಗೂ ಶಾರೂಕ್ ಬಂಧಿತರು. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಚಾಂದ್ ಎಂಬಾತ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಆಗಿದ್ದೇನು? : ಬಾಪುಜಿ ನಗರದ ಬಳಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಜೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಚಾಂದ್ ತಡವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದರು. ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್​ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮೊಬೈಲ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದರು.

